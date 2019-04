GIFTER SEG: Tengku Muhammad Faiz Petra (45) og Louise Johansson (32) gifter seg langfredag i Malaysia. Foto: Det kongelige hoff i Ketalan

Expressen: Det malaysiske kongehuset legger lokk på bryllupet til svenske Louise

Fredag 19. april gifter Louise Johansson seg med Malaysias kronprins. Men malaysisk presse får ikke skrive om bryllupet, avslører en redaktør til den svenske avisen.

Fredag er det arrangert storstilt bryllup i Ketalan, en av 13 stater i Malaysia . Svenske Louise Johansson (32) blir prinsesse når hun sier ja til Tengku Muhammad Faiz Petra (45).

Ifølge Expressen er det ventet omkring 300 gjester, blant annet deler av Johanssons svenske familie. Den svenske ambassadøren i Malaysia er også invitert, skriver avisen.

Styrt av kongefamilien

Utover det er det lite informasjon som har blitt offentliggjort rundt det kongelige bryllupet. Det var det statlig eide nyhetsbyrået Bernama som først omtalte nyheten. En av redaktørene sier til Expressen at de ikke får omtale bryllupet.

– Vi kan ikke skrive hva vi vil om den kongelige familien. Vi får bare skrive om de ringer oss og ber oss skrive en sak om bryllupet. Men denne gangen er det en privat tilsetning, sier den ikke navngitte kilden.

Vedkommende sier at de neppe kommer til å omtale bryllupet mer detaljert, ettersom den kongelige familien er meget privat.

Tradisjonelt muslimsk

Det som imidlertid er kjent om bryllupet er at det finner sted i palasset Istana Balai Besar i Kelantans hovedstad Kota Bharu, og at det etter seremonien vil bli holdt en bankett til ære for de nygifte. Kelantan er en av de mest konservative muslimske statene i Malaysia, og seremonien er ventet å holdes på en tradisjonell muslimsk måte, skriver Expressen.

Ikke bare omstendigheten rundt bryllupet innhyllet i mystikk. Den kommende prinsessen er også svært privat av seg. Svenske medier skriver at hun traff prinsen da hun var au pair i London.

Neste i tronfølgen

Malasya har et komplisert monarki, hvor sultanene i ni av delstatene hvert femte år bestemmer seg imellom hvem som skal være konge. Kronprinsens eldre bror, Muhammad V av Kelantan, satt som konge fram til januar i år, da han abdiserte. Han sitter imidlertid som regent. Tengku Faiz er neste i tronfølgen. Johansson kan dermed regne med å bli dronning.

Det er foreløpig ikke gitt noen offisiell forklaring på at han abdiserte, men det antas at det er på grunn av ekteskapet med den 25 år gamle modellen Oksana Voevodina. De giftet seg i juni i fjor. Voevodina konverterte til islam i forkant av bryllupet. Det er ikke kjent om svenske Johansson har eller vil konvertere til islam.

Publisert: 19.04.19 kl. 14:14