Justin Bieber og kona Hailey Bieber på en ishockeykamp i 2018 – før de ble gift. Foto: Chris Young / The Canadian Press

Justin Bieber (25) avslører alvorlig sykdom

Den kanadiske sangstjernen avslører at han lider av flåttsykdommen Lyme borreliose, i tillegg til at han nylig har slitt med kyssesyken.

For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver han i et innlegg på Instagram.

– Jeg har nylig blitt diagnostisert med sykdommen Lyme, og ikke nok med det har jeg også hatt et alvorlig tilfelle av kronisk kyssesyke som påvirket huden min, hjernefunksjonen, energinivået og den generelle helsetilstanden, skriver han.

Bieber begrunner avsløringen med at han har fått negative kommentarer om sitt eget utseende, om at han ser sliten ut eller må være dopmisbruker.

Ifølge Store medisinske leksikon brukes Lyme-sykdom synonymt med borreliose om sykdommer som forårsakes av Borrelia burdorfeir-bakterien. Borreliose overføres blant annet fra flåttbitt. Ifølge Folkehelseinstituttet kan den gi hudforandringer, leddplager og nevrologiske plager.

Modellen Bella Hadid lider av den samme sykdommen.

Bieber skriver at fansen vil få mer informasjon om tilstanden hans i den kommende dokumentaren om ham, som han avslørte første juledag.

– Det har vært noen tøffe år, men jeg får det riktige behandlingen mot denne hittil uhelbredelige sykdommen og vil komme tilbake, bedre enn noen gang, skriver han.

I beskrivelsen fra strømmetjenesten YouTube, som lager dokumentaren, står det at «Verdens største superstjerne trekker gardinene tilbake og gir fansen et innblikk de siste årene av hans liv. Fra bryllups-lykke til problemene gjennom tøffe perioder.»

I mars avslørte Bieber at han hadde en tøff periode, og en måned tidligere meldte amerikanske medier at han fikk behandling for depresjon. Han har vært svært åpenhjertig på Instagram det siste året – og delt både forlovelse og giftermål med følgerne, i tillegg til å fortelle om sin egen psykiske helse.

Publisert: 09.01.20 kl. 01:25

Mer om

Flere artikler