Norske kunstnere minnes Ari Behn: – Han fulgte ingen regler

Fri, leken og utfordrende. Slik blir Ari Behn husket i kunstverdenen.

– Vi har mistet en kunstner som turte å bryte noen barrierer. Han orket å stå i mye kritikk og karakteristikker som offentligheten har plassert på ham. Selv om han gjorde det, har han alltid hatt overskudd og raushet til å se andre mennesker rundt seg, sier kulturminister Trine Skei Grande til VG.

Grande forteller at hun er takknemlig for det Behn har bidratt med til kunsten, både som forfatter, billedkunstner og designer.

Hun trekker frem Behns andre bok og første roman, «Bakgård», som en god leseropplevelse hun husker ti år senere.

Sterk forfatterdebut

Behn brakdebuterte som forfatter i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen», som fikk terningkast seks i VG. Til sammen har han skrevet tre romaner, tre novellesamlinger, ett skuespill og en sakprosa, «Fra hjerte til hjerte», som han laget sammen med prinsesse Märtha Louise.

– Aris penn har utfordret og gledet mange de siste 20 årene. Han vil etterlate seg et tomrom i den litterære offentligheten, skriver forlaget Gyldendal i en pressemelding.

DEN FØRSTE BOKEN: Ari Behn var omringet av journalister etter å ha lest høyt fra «Trist som faen» i Oslo i mars 2001. Foto: Anne Elisabeth Næss, VG

En unik stemme

Behn ble medlem av Den norske forfatterforening (DNF) etter sin andre bok, romanen «Bakgård» fra 2003. Opptakskravene til foreningen har vært kontroversielle, siden forfatterne må ha skrevet to bøker, og minst en av dem må være «av litterær kvalitet».

– Alle var klar over at han var et talent, sier DNF-leder Heidi Marie Kriznik.

Forlaget Kolon skriver at Behn hadde en unik stemme og var en svært viktig stemme i den norske samtidslitteraturen.

Da debuten «Trist som faen» kom i 1999 ble den heftig diskutert på forfatterstudiet i Bø, minnes Kriznik.

– Det var ingen som holdt seg nøytrale, selv om det var ulike meninger om Behns stunt og duellen med Tore Renberg. Det var noe forfriskende med at han turte å opponere.

FORFATTER: Ari Behn ble intervjuet av Anne Grosvold under bokmessen «Bok i sentrum» i oktober 2003. Foto: Erlend Aas / scanpix

Lagde dokumentar

Behn var også blant de mest kjente designerne hos Magnor Glassverk.

I 2001 dro han dessuten til Afghanistan for å lage dokumentarfilm i Peshawar om afghanere i de pakistanske grenseområdene til Afghanistan.

Her ville han møte mennesker, ha samtaler og finne nyansene i Vestens bilde som tegnes av muslimer etter 11. september.

Fri, åpen og leken

Behn var også billedkunstner, og holdt sammen med skuespiller Mikael Persbrandt utstilling i oktober på Galleri Lilje på Ferstad Gård.

– Det var en stor utstilling med malerier og grafikk han hadde jobbet med det siste året, sier eier av galleri Lilje, Frithjof Andreas Lilje Riis, til VG.

– Å møte Ari var en sann glede. Det var spennende å utveksle tanker og ideer, han var svært kunnskapsrik og hadde en utrolig god hukommelse.

Han sammenligner Behns innfallsvinkel til kunst med hans liv forøvrig; fri, åpen, leken og utfordrende.

– Han malte sitt liv i farger, med et originalt uttrykk. Han var naivistisk og inspirert av graffiti. Ari var en sterk kolorist, med en svært personlig og utpreget fargebruk. Et møte med Ari og hans kunst var et møte for livet.

BOKBAD: Ari Behn og Mikael Persbrandt, her sammen på bokbad i Gyldendals hus i februar 2018. Foto: Cathrine Gonsholt Ighanian, VG

Et begavet menneske

VGs kunstanmelder, Lars Elton, beskriver Behn som et spennende og begavet menneske, med sterke følelser, vilje og mot.

– Jeg skrev kritisk om hans billedkunst her i VG, og det likte han dårlig. Men like fullt var han like imøtekommende neste gang vi møttes ansikt til ansikt. Jeg vil minnes Ari med den største respekt, sier han.

KUNSTNER: Ari Behn foran to av sine verker, «I’ll die in a heartbeat» og «Psychosis» utenfor sitt hjem i Lommedalen i 2017. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

– Han bare «smørte på»

I påsken stilte Behn ut kunsten sin på Gabba Gallery i Los Angeles, sammen med Persbrandt og Espen Eiborg.

– Vi hadde vel nærmere 60 utstillinger sammen, og jobbet veldig tett de siste to årene. Jeg har vært med på en del av hans kunstreise, sier Eiborg.

Han forteller at han har lært mye av Behn. Det viktigste var å ikke være «så innmari flink hele tiden».

– Jeg har jo malt hele livet, og vært opptatt av teknikker, utforming av farger og balanse. Ari hadde derimot en utilslørt, barnslig tilnærmelse. Han bare «smørte på». Og han fikk jo til et uttrykk som jeg synes var veldig befriende, sier han.

– Han lærte meg å være mer leken. Han fulgte ingen regler, hverken i kunsten eller på andre områder i livet. Han prøvde seg på noe han egentlig ikke kunne, og fikk det til bra på sin egen måte.

VENNER: Ari Behn, Per Heimly og Espen Eiborg på utestedet Løvebakken i 2009. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Pilegrimsferd for Ari

Eiborg befinner seg nå i Florida, delstaten hvor Behns store forbilde, Ernest Hemingway, bodde store deler av livet sitt.

Han forteller at han nå skal legge ut på en personlig pilegrimsferd i Aris ånd, til Hemingways bolig i Key West.

– Ari var veldig opptatt av Hemingway, og så på ham som en mentor. Hemingways verker er Aris bibler. Nå tar jeg den reisen for Ari. Så legger jeg ned en minnesten i hans navn.

Ble portrettert

I 2016 ble Behn hedret av Theatercaféen. Her møtte han pressen igjen for første gang etter at han og prinsesse Märtha Louise offentliggjorde at de skulle skilles.

Det var kunstner Esther Maria Bjørneboe som da portretterte Behn.

– Hun har klart å få med alt jeg har vært igjennom den siste tiden i portrettet, sa Behn da.

Bjørneboe forteller til VG at de møttes ved et par anledninger.

– Når du sitter sånn, over tid og tegner et menneske, kommer du veldig nær personen du portretterer. Ari fortalte meg aldri den gang hva han var oppe i når det gjelder skilsmissen, men han følte likevel at jeg hadde truffet med å få med noe bunnløst i portrettet. Det tar jeg som et kompliment.

HYLLET PÅ THEATERCAFEEN: Ari Behn roste kunstneren Esther Maria Bjørneboe. Foto: Mattis Sandblad

Et eventyr-menneske

Kunstner Vebjørn Sand forteller at han og Behn hadde mange felles referanser til kunsten og litteraturen.

– Derfor opplevde jeg et indre landskap med dybder hos ham som sjelden kom frem i medieskikkelsen Ari.

Han forteller at Behns kunst var som ham; fargerik, overraskende og eksperimentell.

– Vi hadde mest omgang i New York-perioden hans, og der malte jeg et av mine beste portretter: «Prins Ari på en trone av gull». Slik bør vi huske ham, som et eventyrlig menneske. Eventyr-mennesker er de viktigste å ha blant oss, alltid, sier han.

– Nå har Norge blitt litt kjedeligere.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 26.12.19 kl. 23:21

