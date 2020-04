Kaptein Tom Moore (99) topper hitlisten

Den britiske krigsveteranen med gåstol har trollbundet verden. Nå har han også satt hitlisterekord.

Kaptein Tom Moore ville samle inn 1000 pund ved å gå runder i hagen i Bedfordshire. Engasjementet endte etter kort tid med over 200 millioner kroner til det britiske helsevesenet – noe som ble behørig omtalt i internasjonale medier. Siden skal han ha samlet inn ytterligere 160 millioner kroner.

Fredag kveld melder Sky News at 99-åringen og duettpartner Michael Ball (57) har gått helt til topps på listen i hjemlandet med deres versjon av «You’ll Never Walk Alone».

Superstjernen The Weeknd (30) må dermed se seg snytt for topplasseringen – noe han gjør med lett hjerte. I innspurten ba The Weeknd via Twitter sine fans om å støtte opp om 99-åringen i stedet:

Singlen er den raskest solgte så langt i 2020, og i tillegg er Moore med dette den eldste som noensinne har sikret seg førsteplassen på hitlisten. Han rapper med dette aldersrekorden fra Tom Jones (79).

Altså får Moore ekstra grunn til å feire når han førstkommende torsdag runder 100 år.

Det var nettopp i anledning sin egen 100-årsdag at Moore i tidligere denne måneden startet innsamlingskampanjen «Gå for NHS». NHS er det offentlige helsevesenet i Storbritannia.

Moore går med gåstol etter et brudd i hoften.

– Så lenge jeg klarer å gå og så lenge folk gir penger, vil jeg fortsette å gå, uttalte han til Reuters etter at de første 200 millionene var kommet inn.

Publisert: 24.04.20 kl. 23:29

