ORGANISASJON: Earth Alliance ble grunnlagt av Leonardo DiCaprio (44) sammen med Laurene Powell Jobs (55) og Brian Sheth (43). Foto: Franck Robichon / EPA

Leonardo DiCaprios organisasjon gir 44 millioner til Amazonas-brannene

Organisasjonen skal støtte lokale partnere og urfolk i deres arbeid for å beskytte regnskogen i Amazonas.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Organisasjonen Earth Alliance har gitt fem millioner dollar - tilsvarende 44 millioner kroner - for å bevare Amazonas-regnskogen etter brannene som har herjet i regnskogen, melder Variety.

Fikk du med deg? Brannene i Amazonas

Brannene i Amazonas har så langt brent opp 18.627 km² regnskog, ifølge Washington Post. I tillegg har rundt 4450 km² regnskog brent opp i Bolivia, melder Reuters. Torsdag og fredag ble det registrert over 1200 nye branner, ifølge Brasils Nasjonale institutt for romforskning.

Boris Johnson: Lover 10 millioner pund til Amazonas

Earth Alliance ble grunnlagt av Leonardo DiCaprio (44) sammen med Laurene Powell Jobs (55) og Brian Sheth (43). Organisasjonen skal jobbe med å støtte lokale partnere og urfolk i deres arbeid for å beskytte regnskogen i Amazonas.

Amazonas-brannene: – Nå må regjeringen våkne

Organisasjonen er ledet av et uavhengig lederteam av forskere og naturvernere, som i tillegg skal jobbe for å beskytte økosystemet, dyrelivet, sikre klimarettferdighet og støtte fornybar energi, skriver nettstedet.

Stort engasjement

Etter planen skal midlene bli donert til fem lokale organisasjoner: Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordination of the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon (COIAB), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) og Instituto Socioambiental (ISA).

Visste du? Amazonas-brann synlig fra verdensrommet

Brannene har skapt stort engasjement på sosiale medier. Flere store kjendiser har brukt sine plattformer på sosiale medier til å øke bevisstheten rundt brannene i regnskogen - blant annet Leonardo DiCaprio selv.

Den kjente skuespilleren har publisert flere bilder av brannene på Instagram.

– Jordens lunger er i flammer. Den største regnskogen i verden er en kritisk del av den globale klimaløsningen, skriver skuespilleren, som legger til:

– Earth Alliance er dedikert til å hjelpe og beskytte den naturlige verden. Vi er dypt bekymret for den pågående krisen i Amazonas.

Publisert: 26.08.19 kl. 17:28