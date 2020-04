Omstridt coronadebatt i NRK: Ubalansert, mener Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet kom med sterk kritikk mot NRK etter Debatten, der Gunhild Alvik Nyborg tordnet mot myndighetenes corona-strategi: – Redselspropaganda, kalte rådsmedlem Trude Drevland uttalelsene fra den omstridte forskeren.

Nyborg sier til VG i dag at hun ikke angrer på at hun stilte opp, men frykter at det negative fokuset på Debatten og henne selv kan gjøre det svært vanskelig å få andre leger og fagfolk til å ytre seg offentlig.

Kringkastingsrådet fikk 22 klager etter Debatten i NRK1 tirsdag 17. mars. Nyborg mente at helsemyndighetene burde håndtert coronapandemien annerledes. Programleder Fredrik Solvang fikk kritikk for at hun fikk snakke for lenge uten å bli motsagt.

Programredaktør i NRK Knut Magnus Berge opplyste i rådsmøtet onsdag at klagene hovedsakelig gikk på at sendingen var egnet til å skremme folk og at fordelingen av taletid mellom deltagerne var for dårlig.

– Dårlig fordeling av taletid

Mens lege og forsker ved Rikshospitalet Gunhild Alvik Nyborg satt i studio, deltok helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland på videolink. Etterpå rettet Aavitsland kritikk mot NRK på sin Twitter-konto.

– Her var det dårlig fordeling av taletid. Dermed ble en rekke stridspunkter hengende i lufta, skrev FHI-overlegen.

OMSTRIDT: Fredrik Solvang sa etter programmet at han mente det var riktig å slippe lege og forsker ved Rikshospitalet Gunhild Alvik Nyborg til i Debatten på NRK 1. Foto: NRK

Programredaktør Berge minnet om at debattprogrammer skal utfordre og at alternative stemmer skal slippe til.

– Det vi derimot kunne gjort bedre, var å sørge for at Nyborg fikk motforestillinger tydeligere og tidligere, uttalte Berge.

– Fryktskapende

Vebjørn Selbekk sa i Kringkastingsrådet at han fortsatt er svært kritisk og opprørt over sendingen.

– Jeg vil sette et stort spørsmålstegn ved om hun var en riktig og relevant kilde, sa Selbekk og viste til at Nyborg fikk snakke om «krig og pest og samfunnskollaps og 150.000 døde».

Bushra Ishaq mente derimot det var riktig å slippe til en forsker som representerer et ytterpunkt på det medisinske fagfeltet. Men hun påpekte at sendingen var «fryktskapende» og taletiden ujevnt fordelt.

– Dette var langt fra balansert. Dette var profetier som bikket totalt. Den type redselspropaganda hun fikk lov å formidle i over en halv time, må jeg si gjorde meg redd. Saklige motforestillinger burde kommet underveis, uttalte Trude Drevland i rådsmøtet.

KRITISK: – I krise bør NRK tenke nøye gjennom hvem man slipper til i åpen mikrofon, sa Trude Drevland da Kringkastingsrådet drøftet Debatten i NRK 1. Foto: Helge Skodvin / VG

– Forsvant i tåkeheimen

Tove Karoline Knutsen mener ubalansen handlet om at Guldvog og Aavitsland ikke var til stede i studio.

– De satt på kornet skjerm litt langt borte. De er to sindige, stødige fagfolk som har autoritet i hvordan de uttaler seg, men forsvant litt i tåkeheimen. Det var veldig ubalansert, sa Knutsen i rådsmøtet.

Kringkastingsrådets nestleder Torgeir Berg Nærland ga uttrykk for at sendingen var «et tydelig signal om at NRK ikke er mikrofonstativ for myndighetenes perspektiv» og la til at han synes akkurat det er bra.

Akhtar Chaudhry tok til motmæle mot hva han kalte en ensidig støtte til klagerne.

– Oppdraget til mainstream-mediene er å få flere stemmer inn som er uenige seg imellom, sa Chaudry.

– Våger å være kontroversielle

Kringkastingssjefen påpekte at tillitstallene NRK opplever under coronakrisen, er spesielt høye.

– Jeg er helt overbevist om at årsaken er at vi klarer å vise bredde, men også våger å være kontroversielle. Vi tar oppgaven som formidler av myndighetenes formaninger, men tør også å utfordre dem, sa NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

LYTTET: Kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen og leder i Kringkastingsrådet Julie Brodtkorb under et tidligere møte i rådet. Foto: Heiko Junge

Han understreket at det ikke er mulig for NRK i en situasjon som «i seg selv skaper mye angst og frykt i samfunnet, bare å bringe beroligende innhold».

– Vi kan ikke bare ha autoritative kilder, som representerer dem som utøver makt og tar beslutninger, sa Eriksen.

Kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb trakk konklusjonen:

– Ingen har talt imot å finne andre stemmer og perspektiver, men det handler om setting og fordeling av tid. Den nye stemmen ble sittende i studio i et lengre intervju uten motdebattanter, fremholdt Brodtkorb.

– Svært alvorlig budskap

Forskeren som ble intervjuet mener at NRK gjennom Debatten ga grundig informasjon som bidro til at folk fikk en dypere forståelse på et kritisk tidspunkt, da epidemien var i starten av en eksponentiell fase, men før smittespredningen var kommet for langt.

– Jeg vet også at det var et veldig vanskelig og svært alvorlig budskap jeg hadde. Jeg skjønner at folk reagerte på budskapet og virkemidlene jeg brukte for å prøve å formidle alvoret, sier Gunhild Alvik Nyborg til VG i dag.

Hun mener at hun med sine sterke advarsler bidro positivt til å stanse virusspredning tidlig, men vedgår at hun brukte enkelte uheldige vendinger i direktesendingen.

– Ekstrem personlig kostnad

– Det gjorde jeg, og det må jeg stå for. Det er behørig debattert og brukt til å diskreditere min faglighet. Det siste aksepterer jeg ikke, sier Nyborg.

Av mange hundre tilbakemeldinger som Nyborg personlig har fått, sier hun at bare en håndfull har vært negative. Men hun legger til at hun er svært klar over at bildet ser annerledes ut i mediene.

– En alvorlig bivirkning av så mye negativt fokus på Debatten og meg, er at det blir svært vanskelig å få andre leger og fagfolk til å stå frem, fordi de ser hvilken ekstremt personlig kostnad det kan medføre.

