Rapartist kalte konsertgjengere for nynazister fra scenen

Under opptredenen til Wifisfuneral i Oslo, gikk artisten til verbalt angrep på publikum.

Abas Lunde (20) var til stede under konserten til hiphop-doen Earthgang på Parkteatret i Oslo 11. september, da support-artisten Wifisfuneral, som egentlig heter Isaiah Rivera, gikk på scenen.

Han forteller at opptredenen begynte bra, og at musikken skapte god stemning blant publikum.

– Plutselig begynte han å freestyle litt og satte seg på scenen. Jeg merket at han hadde drukket mye. Han begynte å snakke om at han kom fra ingenting. Da en i salen sa: «det gjør vi og», svarte han at vi er hvite, har alt og ikke ofrer noe.

Truet med å banke opp konsertgjenger

Lunde forteller at artisten prøvde å gjøre et poeng ut av at han selv og DJ-en til Earthgang var de eneste svarte i rommet.

– Han gjorde det om til en hvit/svart-greie, selv om det var mange folk med forskjellig bakgrunn der. Han så litt det han ville se.

Rivera fortsatte med å be publikum om å bruke hendene til å forme et X-tegn, for å hedre XXXTentacion – artisten som ble skutt og drept i Florida forrige sommer.

De to var ifølge support-artisten nære venner.

– Det var ikke alle som holdt opp x-tegnet, og da eskalerte det. Han begynte plutselig å kalle noen jenter bak i lokalet «ugly ass bitches» og pekte på folk mens han fortalte dem hvordan de så ut. Det var veldig frekt.

Da en av konsertgjengerne foran i publikumet konfronterte rapperen med oppførselen hans, svarte Rivera ifølge Lunde med å spørre om han ville at han skulle hoppe ned fra scenen og banke ham.

KONSERTGJENGER: Abas Lunde var på konserten til Earthgang på Parkteatret forrige onsdag, der rapartisten Wifisfuneral også opptrådte. Foto: Privat

Ba ham komme seg av scenen

Lunde forteller at en annen konsertgjenger gjorde et poeng ut av at han ikke likte måten artisten opptrådte på.

– Da svarte Wifisfuneral med å si at han lignet på en nynazist og ba ham komme opp på scenen. Han (artisten, journ.anm.) turte ikke å gjøre noe, men ba ham ta det som en mann.

En video VG har fått tilgang på bekrefter at artisten kalte konsertgjengere for nynazister.

Ifølge 20-åringen ropte flere av publikummerne at de hadde betalt for konserten og at Rivera måtte komme seg av scenen.

Da skal rapartisten omsider ha sluppet mikrofonen og gått av.

– Jeg trodde han skulle komme med en unnskyldning, men det kom ikke. Så alle begynte plutselig å snakke med hverandre om det som hadde skjedd.

– Hva synes du om at en artist du har betalt for å se, oppfører seg på den måten?

– Jeg hadde forstått det hvis man har en nisje og det er en greie å disse folk, sånn at publikum er med på det. Men han gjorde ikke dette i Danmark og Sverige, der var folk bare «hypet» (oppstemte, journ.anm.) og hadde det gøy.

Daglig leder Dan Michael Danino i Parkteatret bekrefter hendelsen overfor VG.

– Support-artisten fikk ikke helt den responsen fra publikum som han ønsket, og uttrykte sin misnøye over det verbalt. Dette synes vi selvsagt er leit, sier han.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Wifisfuneral gjennom hans manager, men har ikke lyktes i å få en kommentar.

Publisert: 29.09.19 kl. 16:20







