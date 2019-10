DAD: Alejandro Fuentes slipper flere låter denne høsten, men å være far for sønnen Max er likevel det viktigste han gjør. Foto: Hallgeir Vågenes

Alejandro Fuentes: – Jeg trenger motvekt i livet

Alejandro Fuentes (31) har levd livet som rockestjerne. Nå er det jobben som personlig trener og farsrollen som drar han ned på jorden igjen.

Han var bare 16 år da han droppet ut av skolen og falt inn i artisttilværelsen. Alejandro Fuentes ble fort et stort navn i norsk musikk da han kom på tredje plass i Idol i 2005. Den store guttedrømmen fikk fart, men gikk det for fort?

– På den tiden trengte jeg nok å finne meg selv. Det skjedde så enormt mye på noen få år og jeg fikk en knekk, forteller Fuentes.

Tiårsjubileet til Lind, Holm, Fuentes og Nilsen er over. Turnésommeren med oppunder 30 jobber har vært nærmest utsolgt. Samtidig som Fuentes var på turne, var han også pappa for tre år gamle Max, ektemann for Christina og syklist i Foodora. Nå vil han sette i gang med en mer selvstendig musikkarriere, i tillegg til å være personlig trener på Sats.

– Det er to veldig forskjellig jobber. Artistlivet mot det å være sunn, ha koll på trening, mat og disiplin. Men jeg trenger motvekt i livet. Jeg kan ikke være låst i den ene boblen hele tiden. Jeg blir så fanget av det.

Fuentes har nemlig lært av sin fortid. Etter mye refleksjon over hvem han er og hvor han har vært, føler han nå på en ny ro.

– Alt som går opp, går ned. Tre uker før turneen sluttet nå begynte jeg å forberede meg på at den bølgen snart kom til å treffe land. Etter forrige turné, så krasjet jeg; bokstavelig talt rett i fiksebrygga i Kristiansand. Da smalt det skikkelig. Men det er det jeg har lært meg nå, at ingenting, ikke turné, en jobb eller en relasjon varer evig.

Og det er akkurat dette den nye låten hans, «Takk for nå», som slippes 4. oktober, handler om. Teksten var skrevet som en «break up-sang» til artistmanager Jan Fredrik Karlsen, da Fuentes gikk fra managet Playroom. Den ble senere forandret til en mer anvendelig kjærlighetssang. Men for Fuentes handler den mest om å gi slipp, om å si takk for nå og sette pris på det som har vært.

PAPPA-GJENG: Nå har alle blitt voksne og fått barn, men for ti år siden var det Alejandro Fuentes som var lillegutt i gjengen med Askil Holm, Kurt Nilsen og Espen Lind. Foto: Trond Solberg

Men kjærligheten er noe artisten selv har sluppet å gi slipp på. Kona hans, Christina, har vært en enorm støttespiller opp gjennom årene. Paret har vært sammen i over tolv år og de giftet seg i 2014. For tre år siden fikk de Max sammen.

– Chrisitna har virkelig vært med meg i skyttergraven. Det er så fint å ha familien å komme hjem til. Frem til vi fikk Max var det bare musikk da. Men nå trenger jeg en balanse, med hverdag, familie og jobb. Det er først nå jeg begynner å ta det med ro.

– Hvorfor tok du det ikke med ro før?

– Nei, jeg tror det handler mye om å finne seg selv, stole mer på seg selv og høre på sitt eget hjerte. Nå er jeg voksen. Jeg vet hva jeg liker og hvor jeg vil.

For «De nye gitarkameratene» er Idol-stjernen fortsatt lillegutt.

– Jeg var 17–18 år da vi begynte. Jeg husker Askil Holm lærte meg å spille gitar på et hotellrom. Jeg kunne jo ikke det ordentlig. Så da satt jeg i en måned og pugget gitaren. Den historien der er veldig spesiell. Det er ikke noe man tar for gitt.

– Hvordan er det nå da?

– Det er gutta på tur liksom, med samme humor som vi alltid har hatt. Jeg har jo alltid vært yngst da. Jeg er jo fortsatt lillegutt i deres øyne, men jeg er snart 32 år, hallo. De synes for eksempel at det er helt merkelig at jeg har barn, sier han og legger til:

– Men det å bli pappa er det feteste jeg har gjort. Etter han ble født knakk jeg sammen. Jeg kom hjem og gråt i tre timer, for det var stort. Jeg føler man går fra gutt til mann. Jeg er pappa.

Nå snakker Fuentes mest om å finne tilbake til røttene. Om det er farsrollen, karrieren eller ekteskapet som har satt i gang disse tankene, er han ikke sikker på. Men han tror oppdragelsen av Max har inspirert til en ny levemåte og karriereutvikling.

– Max driter jo i om jeg var rockestjerne dagen før. Han står bare opp og tenker: «Jeg skal ha juicen min nå», så jeg blir satt på plass veldig raskt. Det er litt digg å ikke ha den egotrippen når jeg kommer hjem. Det å bli far har fått meg til å lande, sette røtter, bli mer jordnær. Balansen er veldig fin.

Fuentes er fra Chile og snakker flytende spansk.

– Jeg prøver å lære Max spansk, men det er ikke bare bare. Jeg skal uansett fortsette å synge på spansk, i tillegg til norsk, sier artisten.

Utover høsten kommer han til å slippe flere egenproduserte låter, både på norsk og spansk. Samtidig skal han fortsette å jobbe som personlig trener. Det er en jobb han elsker, slik at han kan være ute og møte folk, og som han sier: «ikke bli en særing som sitter alene i studio hele dagen».

