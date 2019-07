RUSSEFEIRING: Russeaktøren har vært en av de største aktørene innen russefeiringen. Foto: Krister Sørbø / VG

Russeaktøren ROK er begjært konkurs

Selskapet som har stått bak russetreffene på Tryvann er konkurs.

Med russen som målgruppe, har ROK AS arrangert store fester på Østlandet som Tryvannsfestivalen, landstreffet i Lillehammer og de offisielle russebusskåringene.

Russeaktøren har dermed vært en av de største aktørene innen russefeiringen.

ROK AS ble registrert som selskap i 2007. Torsdag ble selskapet begjært konkurs, ifølge Brønnøysundregistrene.

Styreleder Mie Skard har ikke besvart VGs henvendelser torsdag kveld.

Skard har tidligere vært utsatt for hard kritikk fra russ og tilsyn. I 2018 ble første helgen med Tryvannsfestivalen avlyst på grunn av for store snømengder. Den gangen var det NPC AS, også eid av Skard, som sto bak arrangementet.

Flere fikk senere problemer med å få refundert penger for billettene sine, ifølge NRK.

Tapte i retten

I mai skrev i tillegg NRK at russeaktøren hadde fått inn millioner fra russ som forhåndskjøpte billetter til russetreff - samtidig som de hadde milliongjeld og slet med å betale andre leverandører.

ROK AS og kommunaleide Lillehammer Olympiapark AS har vært i russestrid etter at selskapene hadde samarbeid om å arrangere russetreffet Landstreff Lillehammer i flere år, ifølge NRK.

Men i 2016 tok samarbeidet slutt etter at Lillehammer Olympiapark mente ROK AS ikke hadde oppfylt sine forpliktelser om markedsføring av russetreff og plikten til å opplyse om selskapets økonomi. I mai i år møttes de i retten.

ROK krevde 14 millioner kroner i erstatning, men vant ikke frem. Russeaktøren måtte i stedet betale en halv million kroner i saksomkostninger, skriver NRK.

