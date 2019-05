FORELSKET: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verret på vei til sending på TV 2 Norge. Foto: Frode Hansen

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gjester i hemmelig bryllup i Danmark

Prinsessen tok med sin nye kjæreste i det intimet bryllupet til sin nære venninne, prinsesse Alexandra af Berleburg.

Greven af Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, og prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg giftet seg lørdag i en seremoni i Svendborg i Danmark.

Ifølge lokalavisen Fyens.dk var det 33 gjester til stede, kun nære venner og familie var invitert. Blant dem var prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett.

Det bekrefter lokalavisen overfor VG, som var det eneste danske mediet til stede. Ifølge Billed-bladet var bryllupet hemmelig inntil i går.

Prinsesse Alexandra er en nær venn av Märtha Louise. Da Märtha giftet seg med Ari Behn i 2002 og da hun feiret 40-årsdagen sin, var prinsesse Alexandra en naturlig gjest.

Durek Verrett la ut et bilde av seg selv og prinsessen på Instagram søndag formiddag.

– Har en fantastisk tid med min gudinne, prinsesse Märtha Louise, i bryllupet i Danmark, skriver han under bildet.

På bilder lokalavisens fotograf har tatt, kan man skimte paret i bakgrunnen i det intime bryllupet.

Slottsdirektør for greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Billes slott, Egeskov Godskontor, vil ikke bekrefte at Märtha og Durek var tilstede under vielsen.

– Vi kan ikke kommentere bryllupet, sier direktør Henrik Neelmeyer til VG.

Det har heller ikke lykkes VG å få en kommentar fra prinsesse Märthas manager Carina Carlsen.

I de kongelige kretser

Prinsesse Alexandra af Berleburg er den tysk-dansk prinsesse. Hun er det eldste barn av prinsesse Benedikte av Danmark, som er søsteren til dronning Margrethe og Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Prinsessen var gift med Grev Jefferson frem til 2017. Samme år ble det kjent at hun var blitt kjæreste med Grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille fra Egeskov Slott.

Prinsesse Alexandra og prinsesse Märtha har vært på flere av de samme kongelige arrangementerne, blant annet da dronning Margrethe fylte 60 år i 2003 og da kronprins Fredrik giftet seg med prinsesse Mary i 2004.

Søndag starter prinsesse Märtha og Verrett deres turné i København. Følg direktesendingen her:

Publisert: 19.05.19 kl. 13:15 Oppdatert: 19.05.19 kl. 14:04