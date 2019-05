DRAGE-DRONNING: Emilia Clarke spiller Foto: TT NYHETSBYRÅN

Hundrevis av barn oppkalt etter dragedronningen i «Game of Thrones» - skaper reaksjoner

I 2018 ble 560 jentebabyer oppkalt etter en av de mest kjent karakterene i TV-serien «Game of Thrones». Det har skapt sterke reaksjoner på sosiale medier etter siste episode.

NB! Denne artikkelen inneholder spoilere om episode 5, som ble sluppet på HBONordic natt til mandag. Har du ikke sett episoden, og ikke ønsker innhold avslørt, bør du stoppe å lese.

«Game of Thrones» har blitt en av verdens mest sette serier. Og nå har flere av fansen oppkalt barna sine etter de mest populære karakterene.

Spesielt navnet Khaleesi skutt i været. Det skriver CNN.

560 barn I USA fikk dette navnet i 2018.

Flere jentebarn har også fått navn som ligner: Khalessi, Khalessia, Khalesi, Khalessie og Khalessy er noen av variantene.

163 barn fikk navnet Daenerys i 2018.

Kalte barnet Khalessi - angrer ikke

Det mest populære «Game of Thrones»-navnet er Arya - en av Stark-søstrene. I 2018 var navnet det 119 mest brukte jentenavnet i USA. 2.545 ble oppkalt etter «Game of Thrones»-karakteren i 2018, ifølge tall fra amerikanske myndigheter.

Den femte episoden av Game of Thrones har skapt stor oppsikt. I episoden var det duket for Slaget om Kings Landing. Det betydde slutten for en rekke sentrale karakterer i serien. Etter den 80 minutter lange episoden lå Kings Landing i ruiner etter en grusom nedslakting av både soldater og sivile av Daenerys hær og drage.

Blodbadet har fått diskusjonen til å gå varmt i sosiale medier. Flere skriver at foreldre som har navngitt barna sine etter den mye omtalte dragedronningen Daenerys - også kalt Khalessi - bør angre.

Buzfeed News har snakket med noen av de som har oppkalt barna etter Daenerys.

En av dem er Channy, som er mor til 11 måneder gamle Khaleesi. Hun omtaler episoden som «intens», men sier:

– Khaleesi går etter det hun vil ha, sier hun til Buzfeed News.

En annen, Nikki Sotto - mor til Khaleesi Lila - sier at episoden ikke endrer hennes oppfatning av navnet. Hun forteller at hun og mannen valgte navnet Khaleesi fordi det betyr dronning.

– Jeg føler med henne i serien, sier Sotto.

Shay, som også er mor til en jente som heter Khaleesi, sier dette:

– Navnet er unikt og jeg håper hun blir som Khaleesi. En sterk kvinne som ikke lar seg styre av hva andre mener, sier hun til Buzfeed News.

