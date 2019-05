SÅRET: Rapperen Iggy Azalea, her på Swisher Sweets Awards i april. Foto: Jean Baptiste Lacroix / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Toppløsbilder av Iggy Azalea på avveie: – Jeg blir kvalm

Rapperen Iggy Azalea forlot sosiale medier etter halvnakne bilder fra en fotografering med GQ ble spredt på nettet.

Nå nettopp







– Det er for mye negativitet for meg å takle. For nå er det best å deaktivere kontoene mine, skriver australske Iggy Azalea i en kunngjøring på Twitter, ifølge People.

Etter hun publiserte kunngjøringen på Twitter, slettet hun sine kontoer på sosiale medier, skriver TMZ.

Bildene som ble lekket skal ha blitt tatt i forbindelse med en fotografering til australske GQ. I kunngjøringen skriver Azalea at hun ikke var bekymret for å bli fotografert halvnaken av magasinet, fordi hun hadde vært tydelig på at de bildene ikke skulle bli publisert.

– Jeg samtykket aldri til å ta toppløse bilder som potensielt kunne bli publisert, punktum, står det i kunngjøringen.

GQ har foreløpig ikke kommentert saken.

les også Selena Gomez: – Jeg er besatt av skrekkfilm

Azalea skriver at bildene har blitt spredt på nettet, og at delingene og kommentarene har vært vanskelig å håndtere.

– Kommentarer fra menn som deler deres fantasier om kroppen min er forstyrrende, og andre onde kommentarer folk kommer med gjør meg kvalm, skriver hun.

Fotografen av bildene, Nino Muñoz, skriver på Instagram at bildene ble stjålet og publisert uten hans tillatelse.

Publisert: 28.05.19 kl. 14:18