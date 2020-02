TÅREVÅTT: Anita Hegerland og Triana Iglesias trøstet en tårevåt Gunilla Persson i onsdagens «Farmen kjendis». Foto: TV 2

Trakk seg fra «Farmen kjendis»: – Mamma var nær døden

Drøyt ett døgn etter at den svenske hollywoodfruen entret «Farmen kjendis» fikk TV 2 en bekymringsmelding fra en venninne i Los Angeles. Så reiste hun tårevåt hjem.

Gunilla Persson (61) fikk mye oppmerksomhet da det i mai i fjor ble kjent at hun skulle delta i den norske utgaven av «Farmen kjendis». Den gang uttalte den svenske hollywoodfruen at det mest utfordrende av alt var å reise fra sin syke mamma Iris (94).

– Man kan liksom ikke slutte å leve eller å ta TV-jobber på grunn av henne. Men på den andre siden må jeg bare be til Gud om at alt går bra med mamma, sa Persson til VG den gang om sin demente mor.

Litt over ett døgn var alt 61-åringen fikk på gården på Finnskogen. Da fikk nemlig TV 2 og produksjonsselskapet Strix en telefon fra én av Gunillas venner hjemme i Los Angelses, nemlig Siw Cotton (46), som i 2010 var å se i «Norske Hollywoodfruer».

– Jeg fikk beskjed om at mamma var på sykehuset og var nær døden. Hun var veldig, veldig syk. Da kjente jeg at jeg bare måtte dra hjem. Jeg kunne ikke fortsette en TV-innspilling når mamma risikerte å dø, forteller Gunilla Persson til VG.

BLID GJENG: Tommy Sharif (foran fra venstre), Gunilla Persson, Stina Bakken, Anita Hegerland, Vidar Villa, Hege Bøkko, Adrian Sellevoll, Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson, Per Sandberg, Triana Iglesias og Hanna Martine deltar alle i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at kanalen fikk en telefon fra Siw Cotton, som forklarte at moren var på sykehus og at det var ønskelig at «Farmen kjendis»-deltageren kom hjem snarest.

– Vi fikk ikke beskjed om at hun lå for døden, men at tilstanden var forverret og at det var vanskelig å håndtere dette lokalt. Det var vi som informerte Gunilla om dette. Fra beskjeden kom, til hun hadde forlatt Farmen tok det litt over et døgn. Det var den tiden det tok å organisere hjemreisen hennes, forteller Iversen.

Heldigvis gikk alt bra med TV-profilens mor. Men det var, ifølge Persson, ikke en selvfølge.

– Hun overlevde fordi jeg reiste hjem og overtalte legene om å sette inn en sonde i magen hennes. Nå mates hun gjennom denne sonden. Om ikke hun hadde fått den, ville hun ikke overlevd.

NÆRT FORHOLD: Gunilla Persson har i lang tid passet på moren Iris. Onsdag forlot den svenske hollywoodfruen «Farmen kjendis» fordi moren var innlagt på sykehus. Foto: TV3

Hun forklarer:

– Jeg måtte true legene, for de ville egentlig bare sende henne hjem. Men jeg nektet, jeg ville ikke at de bare skulle sende henne hjem for å dø.

– Hvordan opplevde du å få denne beskjeden mens du var på «Farmen»?

– Det var veldig tungt. Det var min største frykt at noe skulle skje med mamma. Om så visste jeg at jeg ikke kunne fortsette innspillingen. Det var noen tøffe dager som fulgte. Men jeg er glad for at det går bedre nå, nå har det gått nesten ett år siden det skjedde også, sier «Farmen kjendis»-deltageren, som mener at hun på grunn av morens tilstand lever et «annerledes» liv hjemme i USA.

GOD KLEM: Stina Bakken, som ble valgt til førstekjempe i onsdagens «Farmen kjendis», ga 61 år gamle Gunilla en god klem før hun reiste. Foto: TV 2

– Jeg lever ikke så glamorøst som det kan se ut i «Svenske Hollywoodfruer». Jeg er mer en sykepleier for min egen mamma, jeg bytter på henne som at hun er et lite barn. Men hun gir meg mye glede, hun ler og skinner som en sol når hun ser meg. Hun kjenner meg igjen, og kan prate og svare på spørsmål. Sånn sett er det fint å ha henne i live, forteller Gunilla Persson til VG.

Senere i onsdagens episode av «Farmen kjendis», som allerede ligger ute på Sumo, blie det klart at blogger Stina Bakken ble valgt til vinterens første førstekjempe av storbonden Hege Bøkko (28).

Publisert: 19.02.20 kl. 12:20 Oppdatert: 19.02.20 kl. 12:31

