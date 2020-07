SAVNET: «Glee»-stjernen Naya Rivera er savnet etter en båttur med sønnen. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

«Glee»-stjernen Naya Rivera savnet

Flere amerikanske medier melder at «Glee»-stjernen Naya Rivera (33) er savnet etter en båttur med sønnen.

Naya Rivera er savnet etter hun og sønnen tilbragte dagen på en leiebåt på Pari Lake i Sør-California. Det melder flere amerikanske medier, blant andre TMZ som har fått bekreftet at det er Rivera som er savnet.

Hennes fire år gamle sønn ble funner alene om bord i leiebåten som drev rundt på innsjøen. Ifølge CBSN opplyser Ventura County Sheriff’s Office at Rivera skal ha leid båten i 13-tiden lokal tid. Omtrent tre timer senere ble sønnen funnet alene i båten av andre båtfolk som kontaktet politiet.

Ifølge CBSN var barnet uskadet og skal ha fortalt etterforskere at moren dro på svømmetur. TMZ skriver at dykkere startet å lete i innsjøen, men at leteaksjonen måtte brytes på natten. De skal fortsette søket torsdag formiddag.

Rivera er mest kjent for rollen som Santana Lopez i den amerikanske musikalske drama- og komiserien «Glee». Santana Lopez er en av de mest kjente «Glee»-rollefigurene og har vært med i de fleste sesongene.

Ventura County Sheriff’s Office skriver på Twitter at de gjør søk ved innsjøen etter et mulig drukningsoffer.

Rivera har sammen med skuespiller Ryan Dorsey sønnen Josey Hollis. De to giftet seg i 2014, men skilte seg 2018 etter noen tulbulente år med ekteskap.

33-åringen startet sin TV-karriere allerede som fireåring, da hun var med i «The Royal Family», hun hadde også hatt små roller i de mer kjente seriene «Fresh Prince of Bel-Air» og «Baywatch» før hun fylte ti år.

Men det er altså «Glee» hun er mest kjent for. I 2011 var hun nominert til en Grammy-pris, og hun har vunnet tre ALMA-priser.

Hun er også artist, og ga i 2013 ut sangen «Sorry» med ekskjæresten Big Sean.

