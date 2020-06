SYK: D.L. Hughley, her under et show på amerikanske TV One i fjor. Foto: Chris Pizzello / Invision

Komiker kollapset på scenen – fikk påvist corona

D.L. Hughley (57) var midt i et show i Nashville fredag da han plutselig mistet taleevnen og bena sviktet.

Komikeren og skuespilleren opptrådte foran et utsolgt Zanies Comedy Club da han brått fikk et illebefinnende.

Manageren som satt nær scenen, hastet til og forsøkte å hindre 57-åringen i å falle ut av stolen. Komikeren segnet likevel om på gulvet foran fullsatt sal.

Flere måtte hjelpe til med å få Hughley av scenen. 57-åringen ble fraktet ut på båre og kjørt til sykehus i ambulanse, melder Fox News.

Søndag postet komikeren et klipp på Twitter, der han forklarer at han på sykehuset ble testet for corona – og at den ga positivt utslag for Covid-19.

Hughley sier at selv om han hadde følt seg utmattet hele uken, og var dehydrert, så hadde han ingen grunn til å mistenke coronasmitte.

– Men i tillegg til alt det andre du må være på vakt for, så bør du – hvis du besvimer midt i en forestilling – ta en test, sier han i selfievideoen, der han innrømmer at han har vært livredd.

Hendelsen ble filmet fra publikum:

– Takk for bønner og lykkønskninger, sier Hughley i videoklippet, der han forklarer at han fortsatt ikke har de klassiske coronasymptomene, heller ikke feber.

Hughley, som har hatt flere egne show på TV, ble skrevet ut av sykehuset søndag kveld og skal nå gå i 14 dagers karantene på hotellrommet i Nashville.

Publisert: 22.06.20 kl. 12:00

