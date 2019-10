Isabelle Ringnes: - Jeg er villig til å ta noen sjanser, spesielt i romantikkens verden

På kort tid opplevde hun bombeangrep, samlivsbrudd og foreldreskilsmisse. Det gjorde noe med Isabelle Ringnes (30).

Ingrid Johansen

Helge Mikalsen (foto)

– Det er et enormt privilegium å ha funnet den personen jeg vil dele alt med. Samtidig er det frykt forbundet med det, frykten for at jeg skal miste ham eller at noe skal skjære seg