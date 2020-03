SIDE VED SIDE: Det var lenge ganske jevnt mellom Erik Alfred Tesaker og Mia Gundersen. Til slutt var det førstenevnte som kunne strekke armene i været. Foto: Alex Iversen, TV 2

Erik Alfred Tesaker fikk kjeft, men vant «Farmen kjendis»: – Jeg har aldri gått inn for å lyve

Den corona-syke NRK-profilen fikk hard medfart av andre deltagere, men reiste seg og kunne til slutt slippe jubelen løs. – En såpeopera, sier han.

«Farmen kjendis» er ved veis ende, og søndag ble det klart at det er oppfinner og NRK-profil Erik Alfred Tesaker (40) som kunne strekke armene i været etter til slutt å ha vunnet den avgjørende kunnskapskonkurransen mot utfordrer Mia Gundersen (58).

– Jeg følte at jeg hadde en god sjanse. Jeg regnet med å vinne, om jeg ikke ble veldig nervøs. Da jeg slo tilbake og vi sto likt på poeng tenkte jeg at nå går det veien. Det holdt på å glippe på slutten, men det gikk veien til slutt, sier «Farmen kjendis»-vinneren til VG.

Innspillingen av TV 2-programmet fant sted allerede i fjor sommer. Etter å ha båret på hemmeligheten i mange måneder, opplever Tesaker nå at fokuset hos folk flest naturlig nok ikke ligger på «Farmen kjendis», men det fryktede corona-viruset.

Og mens den planlagte finalefesten søndag kveld ble avlyst nettopp på grunn av det, har 40-åringen sannsynligvis også blitt smittet av viruset.

– Ja, vi er sikre på det. Vi får jo ikke testet oss, men legen min sier at alle symptomer tyder på at det er corona. Jeg og kona mi Ellen Marie har hatt det, samt datteren min. De andre har hatt det helt mildt. Men vi har det helt fint, forteller han.

Tesaker har vært gift med Ellen Marie (40) i 15 år. Sammen har de datteren Selma (13), Alfred (11) og Tønnes (9).

VILL JUBEL: «Farmen kjendis»-vinneren ble etter finalen hyllet av de andre deltagerne, selv om han før den avgjørende kunnskapskonkurransen fikk kjeft av flere av sine konkurrenter. Foto: Alex Iversen, TV 2

Etter å ha vært på gården i seks beinharde uker, gledet han seg fryktelig til å se sine aller nærmeste igjen.

– Det første jeg tenkte etter at jeg vant var at jeg nå endelig skulle hjem til familien min. Det var blandede følelser. Jeg var utrolig sliten. Det føltes deilig at jeg skulle hjem, men samtidig var det veldig trist å forlate den fine gjengen. Det var utrolig vemodig. Ambivalent. Jeg ville både juble, grine og kollapse. Jeg var full av følelser, sier oppfinneren, som er full av lovord om sin finalemotstander.

– Det morsomste av alt var at jeg synes Mia var så knallgod. Hun ga meg skikkelig motstand - hun var helt rå.

Det har tidvis vært ganske dårlig stemning mellom spesielt Erik Alfred Tesaker og tidligere Frp-politiker Per Sandberg (60) denne vinteren. I søndagens finaleprogram fikk TV-seerne også se at de fleste deltagerne denne sesongen kom tilbake for å stille finalistene spørsmål før den store finalen tok til.

HOLDT HELT INN: Oppfinner og NRK-profil Erik Alefred Tesaker er vinneren av «Farmen kjendis 2020». Foto: Alex Iversen, TV 2

Der fikk vinneren virkelig kjørt seg, ikke minst fra Rødt-politiker Mimir Kristjansson (33), som reagerte kraftig på at Tesaker hadde bedyret at han ikke kunne kaste øks, mens han beviste det stikk motsatte senere i en øksekastkonkurranse.

40-åringen herjet i konkurransen, og innrømmer at han hadde øvd i forkant av innspillingen.

– Jeg fikk kjørt meg litt. Det var beintøft å sitte der. Det ble enveiskjøring. Det er selvfølgelig vondt når en hel gjeng stiller deg kritiske spørsmål, men det er en fin ting også. At man tar opp det man tenker på med den det gjelder, får snakket ut og får svart for seg.

– Syntes du at det var ubehagelig?

– Ja, det var det. Men jeg var uenig i noe av det også. Det var uansett trist at Mimir ble så lei seg for at jeg hadde skjult at jeg var god til å kaste øks. Dette var helt i starten og jeg ville være litt lur på akkurat det området.

Han forklarer:

– Jeg synes det er ubehagelig når folk mener at jeg har løyet. For jeg har aldri gått inn for å lyve. Dette var et «pek» fra min side. Jeg hadde ingen dårlig samvittighet for det, men synes det var kjedelig at han ble lei seg.

BARE NESTEN: Utfordrer Mia Gundersen ble nummer to i «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

– På hvilken måte?

– Dette er jo reality og litt av konseptet. En såpeopera. Det klippes til for at det skal bli spennende og det skal vi være glade for. Som deltager må vi bare finne oss i det. Det kan være ubehagelig, men det er litt av kriteriet når man er med på dette. Jeg synes TV 2 har gjort en god jobb sånn sett.

– «Farmen kjendis»-oppholdet under ett, er det noe du angrer på?

– Ja, at jeg tok opp det greiene med Per i starten. Det var et feiltrinn, det ble gapestokk. Men det er vanskelig å vite der inne hvordan man skal gjøre ting på rett måte. Jeg har i hvert fall ikke gått bevisst inn for å gjøre noe leit. Jeg blir lei meg hvis jeg har gjort noe som går utover noen. Det med Stina har jeg hatt dårlig samvittighet for, og det sa jeg til Per også, sier 40-åringen, som sikter til da han foran alle deltagerne tok oppgjør med Sandberg og beskyldte ham for å ha manipulert Stina Bakken til å velge ham til ny storbonde.

I finaleepisoden fortalte han at han i starten hadde begynt å tro at Per Sandberg var et dårlig menneske, men at han etter hvert skjønte at 60-åringen er en fin person, at de hadde funnet ut av det og ble gode venner mot slutten av oppholdet.

– Så hvorfor oppstår det da munnhuggeri mellom dere i ettertid?

– Det handler om at man får spørsmål om de forskjellige episodene og at man må svare for det som skjedde der og da. For at folk skal skjønne det.

Da «Farmen kjendis»-vinneren kom inn på gården veide han mellom 72 og 73 kilo. Seks uker senere veide han 65.

– Jeg var så tynn! Og var sliten både psykisk og fysisk og hadde pådratt meg noen brukne ribbein etter den «Bommen»-konkurransen mot Vidar. Jeg hadde strukket et eller annet i ryggen og pådratt meg en betennelse i brystkassen, så jeg sov ikke på natta. Jeg var helt på felgen, erkjenner han.

Før finalen gikk på TV var det bare to personer i oppfinnerens omgangskrets som visste at han faktisk kom til å vinne - kona Ellen Marie, samt manager Geir Hamnes.

– Barna visste ikke at jeg vant. Jeg ville la dem slippe, i og med at det er vanskelig å holde tett, forteller 40-åringen som ikke legger skjul på at savnet etter kone og barn var det aller verste med å være borte så lenge.

LYKKELIG GIFT: Erik Alfred Tesaker har vært sammen med kona Ellen Marie i drøyt 16 år - og gift i 15. – Vi snakket om bryllup allerede etter én uke, sier «Farmen kjendis»-vinneren til VG. Foto: Privat

– Det var beintøft. Jeg har aldri vært så lenge borte fra dem. Men jeg hadde med meg votter og en genser som Ellen Marie strikket til meg. Når jeg savnet dem kunne jeg ta på meg vottene - og plutselig var jeg under treet hjemme sammen med ungene. Da fikk jeg en helt annen ro.

– Og hvordan var gjensynet med familien?

– Det var «ugly cry» om man kan si det på den måten. Det var utrolig fint.

Tesaker og familien bor i Flekkefjord. Dagen etter finalen satte han seg på bussen, og fikk seg en overraskelse da han kom til Oslo og skulle ta toget videre til hjemtraktene.

– Jeg begynner nesten å gråte når jeg snakker om det. Men Ellen Marie og Alfred hadde i hemmelighet reist til Oslo for å møte meg. De ventet på Oslo S. Det var utrolig godt å holde rundt dem igjen. Da kjenner man hva som er viktig i livet, man får alt i perspektiv, sier «Farmen kjendis»-vinneren, som i mangel på en «ekte» finalefest kjører finalefest i eget hus i Corona-karantene.

– Det blir en skikkelig gallafest med høye stettglass, rød løper, i tillegg til at vi nok må smelle av en salutt med kanonen. I corona-karantene blir det bare oss, men det kommer nok til å bli taler uansett, medgir den stolte vinneren til VG.

Finaletaper Mia Gundersen tok tapet med fatning. Men:

– Da det gikk opp for meg at jeg hadde tapt tenkte jeg «Faen ta, jeg hadde trengt den bilen». Ha ha, neida. Jeg synes uansett at jeg hadde gjort en kjempeinnsats der inne, og jeg kunne mye mer enn hva jeg fryktet. Det var forferdelig nifst å være i en konkurranse som dette, men etter hvert tenkte jeg at dette jo bare er en lek, sier 58-åringen til VG.

Etter planen skulle «Farmen kjendis»-vinneren bli tildelt premien, en bil til en verdi av 400.000 kroner, i forbindelse med den planlagte finalefesten i Oslo - som nå er avlyst.

Til VG forteller presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2 at han vil få premien så fort det lar seg gjøre.

– Vinnerbilen klargjøres nå hos forhandler og vil bli overlevert Erik Alfred når det måtte passe for han, uten at vi gjør noe spesielt ut av det, forteller han.

