NYGIFT: Onsdag giftet Bindi Irwin seg med Chandler Powell. De to har vært kjærester i seks år. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Corona-bryllup for krokodillejegerens datter

Steve Irwins datter Bindi (21) giftet seg onsdag med forloveden Chandler Powell (22) i en helt enkel seremoni uten gjester.

Det melder Bindi Irwin (21) på sin Instagram-profil.

– Vi hadde en liten seremoni og jeg giftet meg med min beste venn. Det er ingen ord som kan beskrive den kjærligheten jeg føler inni meg nå. Vi hadde planlagt denne store dagen i nesten ett år – og måtte endre på alt. Vi hadde ingen gjester i bryllupet vårt. Det var en vanskelig beslutning å ta, men det var viktig at alle skulle føle seg trygge.

Bindi og amerikanske Chandler har holdt sammen siden hun var 15 og han 16. Bryllupet fant sted i hagen i Australia Zoo.

– Vi skulle så inderlig ønsket oss at hele vår familie og alle våre venner kunne vært til stede i dag. Men det er godt å vite at vi har bilder og video som vi kan dele, skriver Bindi Irwin videre.

Hennes berømte far, «krokodillejegeren» Steve Irwin, døde i september 2006 etter at han ble stukket av en rokke på Great Barrier Reef under filmingen av en dokumentar. Irwin dro selv ut den giftige piggrokke-piggen før han besvimte og døde – bare 44 år gammel.

MED MAMMA OG PAPPA: Bindi med mamma Terri og pappa Steve i et bilde fra 2002. Foto: JAMIE FAWCETT / AAP

Siden har datteren fulgt i hans fotspor og prøvd å videreføre hans arv.

Allerede i 2007 var hun med i TV-programmet «Bindi i jungelen», som var et barneprogram i Australia. Siden den gang har hun vært med i flere filmer og TV-serier, både dokumentarer og fiksjoner. Alle med dyr sentralt, bortsett fra da hun vant amerikanske «Skal vi danse» i 2015.

Da Bindi og Chandler forlovet seg i juli i fjor skrev hun blant annet dette på Instagram:

«Chandler, for snart seks år siden forelsket jeg meg i deg, og hver dag siden har være en virvelvind av eventyr og sann lykke. Jeg ser så frem til å tilbringe hele vår» fremtid som mann og kone»

Publisert: 26.03.20 kl. 08:13

