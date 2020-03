SKINNET: Jørgine Vasstrands datter, Filippa, klippet av seg det lange, lyse håret sitt for å gi det bort til noen som trenger det. Foto: Privat

Jørgines datter klippet av seg håret for å hjelpe andre

Filippa (11) fikk stefaren til å klippe henne for en god sak.

– Jeg ville sjekke hvordan jeg så ut uten langt hår, og så ville jeg gi bort håret mitt til noen som trenger det, sier Filippa til VG.

– Jeg synes det var bra at jeg fikk lov av både mamma, pappa og stefaren min, sier hun.

Det var hennes mor, Jørgine Vasstrand - i influencer- og treningsverden mest kjent som Funkygine - som la ut bilde av datteren på Instagram.

– Vi var litt usikre på om vi skulle dele dette, for vi så jo for oss at det kom til å få mye oppmerksomhet, sier Jørgine Vasstrand til VG.

– Men Filippa ville veldig gjerne at vi skulle gjøre det. Hun tenkte at da var det større sannsynlighet for at flere også vil gi bort håret sitt. Og så er det jo i bunn og grunn bare en veldig koselig og fin sak. Det tenker jeg vi trenger nå som nyhetene er litt ekstra dystre, sier hun.

PÅ VEI UT IGJEN: Litt av håret er på vei ut igjen hos Filippa (11). Foto: Privat

I Instagram-posten forteller Jørgine Vasstrand at dette er noe som Filippa har tenkt på en god stund, og at de bestemte seg for at dette skulle datteren selv få avgjøre. Hennes ektemann Morten Sundli ble den utvalgte frisøren.

«Så da kjørte Morten barbermaskinen over hodet hennes og plutselig var det gjort! Fra langt lyst hår til pinnkort!!», skriver hun.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Mamma fikk en melding fra en annen mamma som fortalte at sønnen hennes hadde en hårsykdom, og at han syntes det var kult at heller ikke jeg hadde noe hår nå. Da ble jeg glad, for da følte jeg at jeg hjalp han litt. Kanskje andre også får lyst til å gjøre det. Da kan mange som ikke har hår få fine parykker, sier Filippa.

Jørgine Vasstrand innrømmer glatt at hun blir varm i mammahjertet over datterens beslutning.

– Jeg er stolt over å ha en så modig og tøff elleveåring og synes selvfølgelig at hun er like nydelig uten hår som med!

VG har fått tillatelse også fra Filippas far til å publisere denne saken.

Publisert: 27.03.20 kl. 14:54

