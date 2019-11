GLAD: Durek Verrett forteller at han er glad for å få råd og veiledning fra kjæresten Märtha Louises familie. Denne uken kommer hans kontroversielle bok ut i Norge under tittelen «Sjamanens reise». Foto: Nina E. Rangøy, VG

Märtha Louises kjæreste om kongefamilien: – De gir meg hele tiden rettledning

LONDON (VG) I et eksklusivt intervju med VG forteller prinsessens kjæreste Durek Verrett at han har gjort feil, men at kongefamilien hjelper ham å forstå norsk kultur.

I forbindelse med at Durek Verretts omstridte bok omsider gis ut på norsk gjennom forlaget Lille Måne, har han latt seg intervjue av VG. Verrett åpner også opp om forholdet sitt til den norske kongefamilien.

– Hun er superklok, sier Verrett om kjæresten og forteller at han har opplevd et annet søkelys etter at forholdet ble kjent i mai.

Da annonserte prinsesse Märtha Louise (48) og amerikanske Durek Verrett (45) sin kjærlighet til hverandre.

Deretter la de to ut på en kontroversiell foredragsturné, under navnet «The Princess and the Shaman».

Dialog med kongehuset endte i at Märtha Louise måtte droppe prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

– Jeg tror at enhver mann som er sammen med Märtha må være en sterk person, så det er absolutt med på å definere meg og forme meg, sier Verrett og understreker at han er glad for gode råd.

– Også fra familien hennes. De deler mye kjærlighet og visdom med meg, de setter seg ned med meg og sier, «ok, her er noe du gjorde som kanskje ikke var det beste, men vi vet ikke du var ikke født inn i dette livet, så her er krasjkurset for hvordan du kan gjøre disse tingene bedre», forteller Verrett og legger til:

– Jeg er ikke perfekt!

SAMMEN PÅ TUR: I sommer gjennomførte Märtha Louise og Durek Verrett en felles foredragsturné. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Føler du at du har blitt rettledet av Märtha og hennes familie?

– Å, de gir meg hele tiden rettledning og veiledning når jeg gjør feil. Så klart gir de meg mye visdom og hjelper meg med å forstå deres kultur og lærer meg når min oppførsel ikke er i balanse med det som jeg nå er tilknyttet, sier Verrett med henvisning til det norske kongehuset.

– Så det hjelper meg, fordi jeg tenker «ok, jeg rotet det til». Jeg mener, dette er nytt! Men ikke slik at de blir så sinte på meg, de vet at dette er en læringskurve for meg. Jeg tror ikke noen i offentligheten forstår hvilket press du må håndtere ved å være i en kongelig familie.

ET SJOKK: Durek Verrett beskriver det som sjokkartet å møte den norske pressen for første gang. Her har han akkurat landet i Norge sammen med kjæresten. Foto: Tore Kristiansen, VG

Avviser ressursbruk

Guri Varpe, leder av kongehusets kommunikasjonsstab, understreker overfor VG at hoffet ikke bruker midler på opplæring av Märthas nye kjæreste.

– Det kongelige hoff har ikke brukt noen ressurser på å veilede eller på annen måte understøtte Verrett, sier Varpe.

På spørsmål fra VG om hvor mange ganger Verrett har møtt den øvrige kongefamilien i 2019, svarer Varpe at de ikke uttaler seg om kongefamiliens private program.

– Vi har ingen kommentarer til Durek Verretts uttalelser.

I LONDON: Durek Verrett (45) under intervjuet med VG. Flankert av PR-agent Naomi White og en assistent. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Verrett har vokst opp i Los Angeles på USAs vestkyst og kaller seg Shaman Durek i jobbsammenheng. I mange år har han opptrådt på tv-show og radio. Verrett har også et stort kjendisnettverk med høy medieprofil i Hollywood.

Verrett forklarer at han har vært vant til å uttale seg uten å bli forbundet med en kongelig familie. Nå stiller han seg selv flere kontrollspørsmål:

– Kan dette skade kjæresten min? Kan dette skade familien hennes?

– Nå er hjernen min slik at hver gang jeg snakker eller sier noe i podkastene eller når jeg blir intervjuet på tv; «ok, hva sier jeg nå?».

Langet ut etter slakt

I slutten av oktober besluttet Cappelen Damm forlag seg for å trekke sin norske oversettelse av boken, etter at den ble slaktet av medisinske eksperter og forlagssjef Knut Ola Ulvestad kalte den «skadelig».

Det fikk Verrett til å se rødt. På Instagram langet han ut.

– Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber kjæresten min, dere mobber meg og dere gjør det for å selge aviser. Det er en skam, sa han i videoen.

To dager senere publiserte Verrett en ny video, der han beklaget «å ha generalisert nordmenn»

– Jeg vil si unnskyld, sa Verrett.

– Jeg er lei meg for de tingene jeg har gjort, og jeg håper folk forstår at det ikke er lett – og jeg vil trolig rote det til igjen. For jeg er menneskelig og ikke perfekt. Men samtidig ... Gi meg litt rom. Alt dette er nytt for meg, sier Verrett nå.

– Hvordan endret livet ditt seg etter at du møtte prinsesse Märtha Louise, og hvordan støttet hun deg gjennom dette?

– Å møte Märtha var som å komme hjem til en kjærlighet jeg aldri har følt. Bare betingelsesløs kjærlighet som vi har for hverandre. Jeg tror at å være sammen med Märtha har vært en utfordring fordi jeg vanligvis ikke ser henne som prinsessen. Hun er kjæresten min, hun er kvinnen jeg ble forelsket i, sier Verrett.

På tross av kritikken og kontroversene etter bokutgivelsen er han klar på en ting:

– Kommer du tilbake til Norge?

– Selvfølgelig. Jeg elsker Norge. Det er mine røtter.

Publisert: 28.11.19 kl. 03:00 Oppdatert: 28.11.19 kl. 03:15

