Astrid Smeplass tilbake til VG-listeshowet: – Nervepirrende

22-åringen er klar for å lage fest for titusener publikummere på Rådhusplassen 21. juni.

Rennebujenta kan skilte med internasjonal karriere etter at hun var «Idol»-favoritt i 2013. Hun toppet VG-lista med «Think Before I Talk» i 2017, og er nå aktuell med låten «The First One».

Singelen er den sjette topp 5-slageren i hjemlandet for artisten, som ble kåret til «Årets Spellemann» for 2017.

– Jeg gleder meg veldig til å få spille «The First One» på VG-lista. Det blir min første offentlige opptreden med låten! Nå er det seks år siden jeg sang på VG-lista for første gang, men likevel er det hver gang like nervepirrende, gøy og stas, sier hun til VG.

Låten er i ferd med å bikke fire millioner avspillinger på Spotify, etter at den ble gitt ut 24. mai. Den ble belønnet med en femmer på terningen fra VGs anmelder, som beskriver den som «den beste fra Astrid S på årevis».

– Håper folk vil synge med og kose seg, sier hun.

Smeplass har i vår turnert med den svenske popkometen Zara Larsson i USA.

Hun får selskap av blant andre bestevenninnen Julie Bergan, Eurovision-vinner Duncan Laurence, MGP-vinnere Keiino, NRK-profil Nicolay Ramm og Rat City med Isak Heim.

Andreas «TIX» Haukeland ble sluppet som artist fredag.

Årets programlederduo gjør et comeback fra i fjor – både P3-Christine Dancke og VGTVs Vegard Harm er klare for å lose publikum gjennom festkvelden.

Publisert: 13.06.19 kl. 11:00