TØFF TID: Måns Zelmerlöw og kona Ciara Zelmerlöw har hatt det tungt etter at de nylig mistet sitt ufødte barn.

Ciara Zelmerlöw etter ny spontanabort: «Herregud, så vanskelig det er»

Eurovision-vinnerens kone åpner opp etter å ha mistet sitt andre ufødte barn på kort tid. Samtidig hyller hun både fjern og nær for all støtten.



Den svenske Eurovision-vinneren fra 2015, Måns Zelmerlöw (34), og kona Ciara (33) ventet opprinnelig sitt andre barn sammen, men i starten av august gikk Ciara ut på Instagram og fortalte sine følgere den hjerteskjærende nyheten om at paret hadde mistet barnet.

«Det har vært noen forferdelige dager, så jeg vil bare fortelle hvorfor jeg har vært så stille. Tragisk nok har vi mistet vår lille baby. Dette er den andre spontanaborten vi har opplevd i år», skrev hun den gang.

I det samme innlegget erklærte hun at hun ville ta en pause fra sosiale medier for å forsøke å leges sammen med sin familie. Nå er hun imidlertid tilbake igjen, og i et lengre innlegg forteller Ciara hva som skjedde da de mistet det som skulle vært deres nye familiemedlem.



«Vi har vært igjennom et ekstremt privat press. For andre gang i år mistet vi vår lille baby. Det betyr at babyen ikke overlevde, men også at vi ikke fikk noe forvarsel og at kroppen min ikke innså at det var problemer i svangerskapet. Vi måtte derfor ha medisinsk hjelp for å fjerne fosteret. Det var, ærlig talt, forferdelig. Både emosjonelt og fysisk», skriver hun, også denne gang på Instagram.

Zelmerlöw er takknemlig for all støtte hun har fått fra kvinner med lignende erfaringer, og forteller at hun selv vil bidra for å hjelpe andre i samme situasjon om noen skulle trenge det.

Men aller mest støtte har hun fått fra nære og kjære.

«Min familie og mine venner har vært helt ubeskrivelige. Jeg kan ikke engang prate om barna mine uten at jeg begynner å gråte, de er det beste som finnes i hele verden. Og mannen min har vært en ekte superhelt, Gud vet hvordan han har håndtert alt. Jeg elsker den mannen så mye at det gjør vondt. Slikt er vanskelig for menn. Herregud, så vanskelig det er», medgir hun i innlegget.

Måns og Ciara giftet seg i Kroatia i 2019. Sammen har de sønnen Albert (2), mens Ciara også har en sønn fra et tidligere forhold.



