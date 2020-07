NYSINGEL: Linni Meister er singel igjen, etter det for litt over en måned siden ble kjent at det er slutt mellom henne og Niklas Tangen Klein. Foto: Brian Cliff Olguin

Linni Meister åpner opp etter tre brutte forlovelser: – Aldri hyggelig med et brudd

Den nysingle TV-profilen (34) har blitt fridd til tre ganger, men har fortsatt til gode å gifte seg på «gyldig» vis. – Det er mulig jeg er en «Runaway Bride», sier hun.

I midten av juni kunne Se og Hør melde at det er slutt mellom Linni Meister og kjæresten Niklas Tangen Klein (23). Dette er Linnis tredje brutte forlovelse.

Nå, over måned senere, står den 34 år gamle artisten og modellen fast ved avgjørelsen som er tatt.

– Vi mistet bare gnisten som mange gjør etter flere år. Til slutt kom jeg til et punkt der jeg følte det ikke var verdt å kjempe mer. I tillegg var det mer hyggelig å skilles som venner før det var for sent. Vi hadde våre utfordringer, det har man jo i alle forhold, uavhengig av aldersforskjell. Er man ment å være sammen, så blir man sammen igjen. Hvis ikke, går livet videre, sier hun til VG.

I 2011 ble det slutt mellom Meister og forloveden Berhard Berntzen, som hun har sønnen Dennis (10) sammen med. Paret giftet seg i Las Vegas, men ekteskapet ble aldri gyldig i Norge. Senere forlovet hun seg med Olav Tvenge (36), men dette forholdet tok også slutt.

Det var i 2016 hun møtte Niklas Tangen Klein.

– Hva tenker du om tre brutte forlovelser, Linni?

– Det er hyggelig å bli fridd til da! Jeg er i hvert fall ikke useriøs når det kommer til giftermål, for jeg kunne giftet meg i hytt og pine og heller skilt meg tre ganger. Det er mulig jeg er en «Runaway Bride»? Jeg synes det er bra at jeg klarer gå før det har gått til et punkt der vi har giftet oss. Tro det eller ei, men jeg tar ekteskap blodseriøst. Om jeg først gifter meg, så er det med en mann jeg skal dele resten av livet mitt med. Jeg må føle det i hjertet mitt.

Nå vil hun ta livet helt med ro, og legge sjelen i sønnen Dennis og sin egen karriere.

– Jeg trengte virkelig å få en ordentlig pause til å tenke litt, for det har vært veldig mye i det siste. Det viktigste for meg er å fokusere på å være verdens beste mamma for Dennis, som jeg føler jeg mestrer ganske bra. Det er han jeg ånder og lever for. Og karrieren min, selvsagt. Jeg har veldig mange baller i lufta.

TOK SLUTT: Niklas Tangen Klein og Linni Meister er ikke lenger et par. Foto: Frode Hansen / VG

Hun forklarer sitt siste brudd på følgende måte:

– Vi har prøvd. Virkelig. Men vi kom til et punkt der vi bare måtte prøve å komme oss ut av det. Vi ville heller prøve å finne oss selv, bruke tiden til å finne ut om det er oss. Olaf Tufte fortalte meg på «71 grader nord» at «Man må gå mange runder før man finner ut om det er ekte kjærlighet». Det er faktisk veldig sant, og noe jeg aldri kommer til å glemme. Akkurat nå har jeg det veldig bra.

Hun og sønnen Dennis kommer til å bli værende i boligen i Holmenkollen, forteller hun.

– Dennis har jo hele livet sitt der, forskjellen er at jeg ikke lenger kommer hjem til en mann. Og det er faktisk helt ok.

– Kan det bli deg og Niklas igjen?

– Det vet jeg ikke, det vet ingen. Akkurat nå tror jeg vi begge bare har godt av å være fra hverandre. Alt skjer for en grunn. Dennis og Niklas kommer fortsatt til å holde kontakten også. Vi gjør alt for at Dennis skal ha det bra. Han vil jo bare at mamma skal ha det fint, og det ser han at jeg har nå.

34-åringen erkjenner at det kjennes vemodig med et samlivsbrudd etter fire år sammen.

– Det er aldri hyggelig med et brudd. En del av meg synes det er vemodig, men mennesker kommer inn i livet ditt av en grunn, for en periode, eller for livet, sier Meister, som forteller at hun ble overøst av meldinger fra menn den dagen bruddet ble offentlig kjent.

– Jeg fikk meldinger fra gutter helt ned i 18-årsalderen! Som lurte på om det var noe håp. Jeg blir jo smigret over at jeg fortsatt har draget. Men folk er drøye og. Det var frierbrev og sjekkereplikker som «Nå synes jeg du skal velge fra øverste hylle, vil du at jeg skal komme ned fra hyllen»? Folk la med CV, akkurat som at dette er «Jakten på kjærligheten». Jeg lo og syntes det var smigrende, men jeg er virkelig ikke der, fastslår hun med et smil.

Ekskjæresten Niklas er 11 år yngre enn Linni. Men ifølge henne selv, er ikke alder noe hun bryr seg så mye om med tanke på en eventuell ny kjæreste i fremtiden.

– Hvis jeg faller for en person, så driter jeg i alderen – så lenge de ikke er under 20. Har han i tillegg et utseende som er fint, er ikke det noe negativt. Det handler ikke om en viss type mann, det er sjelen jeg går etter.

FRI OG FRANK: Linni Meister har tilbakelagt tre forhold, som alle har vært heftig omtalt i mediene. Nå er hun singel igjen. Foto: Brian Cliff Olguin

– Har du gitt opp håpet om bryllup nå?

– Jeg har kommet langt i livet jeg, og stresser ikke med noe. Om jeg noen gang kommer meg til alters, det gjenstår å se, det er ikke noe jeg stresser med. Jeg har ting på plass i livet mitt, og jeg trenger ikke en mann for at jeg skal bli lykkelig. Jeg har verdens beste sønn. Jeg bekymrer meg ikke, forteller nysingle Linni Meister, som i september også lanserer sin egen undertøyskolleksjon.

– Den er jeg veldig stolt av. Og så vil jeg jo lage mer TV og musikk fremover, i tillegg til at jeg vil satse enda mer på skuespillerkarrieren, sier hun til VG.

Niklas Tangen Klein er kjent med at VG omtaler saken.

Publisert: 25.07.20 kl. 16:26

