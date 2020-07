VALGKAMP: Kanye West tårevåt under sitt første valgkampmøte i Sør-Carolina. Foto: RANDALL HILL / X02905

Kanye West med Twitter-utbrudd: – Dere prøvde låse meg inne

Søndag holdt Kanye West (43) sitt første valgkampmøte i Sør-Carolina. Bare et drøyt døgn senere postet han en rekke Twitter-meldinger, flere rettet mot familien og hans egen kone Kim Kardashian.

På USAs frigjøringsdag 4. juli annonserte Kanye West at han stiller som presidentkandidat. Siden har det vært full forvirring rundt artisten og hvorvidt han mener alvor.

Søndag holdt han likevel sitt første valgkampmøte i Nord-Charleston i Sør-Carolina. Iført skuddsikker vest foran det amerikanske flagget snakket West blant annet om abort, slaveri og pornografi.

Det ble en tårevåt affære da Kanye West flere ganger ropte at han «nesten drepte datteren sin». Han fortalte at han og Kim Kardashian hadde diskutert abort.

Nå har rapperen kommet med et nytt utbrudd, men denne gangen på Twitter. Natt til mandag skal det hele ha startet med et enkelt innlegg med musikkvideoen til Michael Jacksons sang «Black or white», ifølge Billboard.

Deretter kom Twitter-meldingene på løpende bånd, flere av dem med stikk til både hans kone Kim Kardashian og til svigermor Kris Jenner.

Tirsdag morgen har han slettet flere av meldingene. VG referer derfor til amerikanske medier, blant annet Billboard, i denne saken.

I en melding skrev han følgende om sin kone Kim Kardashian:

– Kim prøvde å fly til Wyoming med en lege for å låse meg inne, som på filmen «Get Out», fordi jeg gråt om å redde datteren min i går.

Han skrev også at filmen «Get Out» handler om ham.

Se video fra valgkampmøtet her:

I enda en Twitter-melding skrev West at også svigermoren Kris Jenner skal ha forsøkt å «låse han inne».

– Kris ikke lek med meg. Du og Calmye får ikke lov til å være rundt barna mine. Dere prøvde å låse meg inne, skrev han og referer da til Kris Jenner og kjæresten hennes Corey Gamble.

Han skrev også om da Kim var på forsiden av Playboy i 2007, og erklærte at hans barn aldri vil posere for magasinet.

– Jeg satte livet mitt på min Gud om at Norths mor aldri ville fotograferes i Playboy, og det er Guds skyld. Jeg er på gården ... kom og hent meg.

Han postet også en Twitter-melding med et bilde av barna, hvor det står:

– West-barna vil aldri gjøre Playboy west.

I andre meldinger ba han Kim og Kris om å kontakte ham.

– Kris og Kim, ring meg nå, skrev han, sammen med et skjermbilde av en tekst til svigermoren hvor det sto:

– Dette er «Ye». Er dere klare til å snakke nå eller unngår dere fortsatt samtalene mine.

Wests Twitter-utbrudd kommer tett på flere publiserte rapporter som viser at han ikke har gjort det nødvendige registreringsarbeidet for å stille som presidentkandidat i Sør-Carolina, ifølge Billboard.

Publisert: 21.07.20 kl. 10:53

