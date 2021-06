SKRIVER TIL FANSEN: Britney Spears la torsdag ut et personlig innlegg til sine følgere på Instagram. Her er hun avbildet under premieren på «Once Upon a Time in Hollywood» i Hollywood i juli 2019. Foto: VALERIE MACON / AFP

Britney Spears på Instagram: − Lei for at jeg har latet som

Superstjernen ber domstolen i Los Angeles gi henne tilbake kontroll over økonomi og karriere. I et personlig innlegg på Instagram skriver hun at hun har vært for stolt til å dele utfordringene.

Av Andrea Rognstrand

Torsdag uttalte Spears seg for første gang offentlig om det omstridte vergemålet, som hun betegner som krenkende.

I et personlig innlegg på Instagram, tar hun bladet fra munnen til sine 30,6 millioner følgere:

«Jeg gjør folk oppmerksomme på dette, fordi jeg ikke vil at folk skal tro at livet mitt er perfekt, for det ER DET DEFINITIVT IKKE... og hvis du har lest noe som helst om meg i nyhetene denne uken, vet du åpenbart at det ikke er det.»

I 13 år har popstjernen vært underlagt vergemål, der hennes far har kontrollert store deler av tilværelsen hennes.

I retten torsdag anmodet hun om at vergemålet oppheves. Spears fortalte at store deler av livet hennes er underlagt streng kontroll og at friheten hennes er kraftig innskrenket.

Et eksempel Spears ga, er at hun har fått innsatt spiral slik at hun ikke skal kunne få flere barn, slik hun selv ønsker.

Beklager

I Instagram-innlegget, som ble postet ved midnatt til fredag norsk tid, beklager hun til følgerne sine.

«Jeg beklager at jeg har latet som at jeg har hatt det ok de siste to årene... Jeg gjorde det på grunn av stoltheten min og at jeg var for flau til å dele hva som skjedde med meg.»

Hun skriver at livet hennes er fremstilt som ganske fantastisk. Hun skriver også at det å late som alt var ok faktisk har hjulpet henne.

«Jeg føler Instagram har hjulpet meg ved å gi meg et kult utløp for å dele min tilstedeværelse... eksistens ... og for rett og slett føle at jeg betyr, til tross for det jeg går gjennom, og det fungerte.»

Teksten er akkompagnert av et bilde at et sitat som Spears omtaler som oppløftende «hvis du gjennomgår helvete».

Det tilsynelatende ironiske sitatet, som i Spears innlegg, er tillagt vitenskapsmannen Albert Einstein. Det handler om at man bør lese eventyr for sine barn om man vil at de skal bli intelligente. Dersom man vil at de skal bli mer intelligente, bør man lese enda flere eventyr.

Bekymrede fans

Deler av Spears fanskare har over tid spekulert i at hun i stor grad styres av andre mennesker og trenger hjelp. Bevegelsen «Free Britney» har demonstrert verden over, deriblant i Oslo, i forbindelse med Spears rettsak.

I mars kom dokumentaren «Framing Britney Spears» som dykker ned i det omstridte vergemålet. Spears medvirker ikke selv i dokumentaren.

På Instagram-kontoen deler Spears blant annet dansevideoer, sitater og dyrebilder.

I mars ble hun spurt av en følger om hun «Har du det OK?». Til det svarte Spears:

– Ja, jeg har det absolutt bra. Jeg er ekstremt lykkelig. Jeg har et vakkert hus og vakre barn. Jeg tar en pause akkurat nå fordi jeg nyter livet.