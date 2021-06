HETT: Lil Nas X klinte med en av danserne sine under BET Awards søndag kveld. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Lil Nas X klinte til på scenen under BET Awards

Det ble hett på scenen da rapstjernen og en av hans mannlige dansere avsluttet opptredenen med et heftig kyss.

Av Oda Elise Svelstad

Lil Nas X (22) sparte ikke på kruttet under den amerikanske musikkprisutdelingen BET Awards søndag kveld.

Kledd i gull som en egyptisk farao fremførte han hitlåten «Montero (Call Me by Your Name)».

Og det var ikke bare de fengende rytmene og det egyptiske temaet som fikk publikum til å reise seg. Han fikk det nemlig til å dampe både på scenen – og i salen – da han og en mannlig danser avsluttet opptredenen med å kline.

Diddy: – Vær fryktløs

Internett koker over av positive reaksjoner etter sceneshowet. Blant dem som hyller 22-åringen er rap-legenden Diddy.

På Twitter skriver han: «Lil Nas X gjorde det! Vær fryktløs!»

En annen skriver: «LilNasX ga nettopp BET Awards det første svarte «homo»-kysset, og baby, jeg liker det. Dette er sånn man feirer #Pride!»

Skeivt ikon

Lil Nas X slo gjennom med et brak med sangen country rap-sangen «Old Town Road» i 2019. Samme år, mens låten toppet alle rekorder, sto han fram som skeiv.

Siden har han fått ikonisk status i LHBTQ-samfunnet.

Montero Lamar Hill, som han egentlig heter, har aldri vært redd for å utfordre kjønnsnormer. På den røde løperen til BET Awards stilte han opp i en gedigen kjole.