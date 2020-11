HELT HEMMELIG: Produksjonen tar hemmeligholdet av identiteten til deltagerne svært alvorlig. Foto: ULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Nysgjerrige seere skaper hodebry for «Maskorama»: - Viktig at vi er på vakt

Etter å ha plukket opp innlegg om at nysgjerrige seere sniker seg rundt innspillingslokalene måtte «Maskorama» ta grep.

Nå nettopp

Selv ikke prosjektredaktøren får komme inn der NRK-programmet «Maskorama» spilles inn uten at noen låser opp døren.

– Jeg kan bare si det sånn at vi elsker at folk er nysgjerrig, og til nå har vi ikke måtte bortvise noen, men når vi ser tegn i sosiale medier til at folk planlegger å dra ut hit tenker vi det er viktig at vi er på vakt, sier Jan Erik Ådland.

Han forteller at de har sett seg nødt til å begynne å låse dørene også på dagtid etter at de så innlegg på sosiale medier der folk planla å ta seg en tur til Hellerudsletta for å forsøke å få et glimt av noen av deltagerne.

NYSGJERRIGE: En av deltagerne i denne tråden skriver de har vært der oppe flere ganger for å se hvem deltagerne er. Foto: Skjermdump, Jodel

– Vi så et innlegg der noen sa de hadde vært her oppe og sjekket bilskiltene for å finne ut hvem som skjuler seg bak maskene, men man får ikke avslørt noen på den måten, sier prosjektredaktøren.

Produksjonsselskapet har nemlig tatt svært strenge forholdsregler for å holde identiteten til sangfuglene skjult.

Blant annet kjører ingen sin egen bil til «Maskorama».

– De kommer i transport arrangert av oss til studioet, og når de går ut av bilen kommer de i kapper med hetter og sort visir foran ansiktet slik at ingen skal se hvem de er.

– Det har de på fram til de kommer inn i oppholdsrommene sine, der de tar på seg kostymene for prøver, forklarer Ådland.

les også «Maskorama»: Dette er alle hintene

– Så selv om man kommer opp hit vil man ikke kjenne igjen noen, da de er helt tildekket, sier han.

I tillegg til at de ikke ønsker at noen skal sabotere programmet ved å avsløre hvem som skjuler seg bak de store kostymene, handler det også om smittevern.

– Hadde vi hatt lov til å ha publikum kunne vi ha rigget det annerledes til, men nå er det ekstra viktig at folk holder seg unna, bedyrer Ådland.

IKKE NAPP: Selv om seeren skriver at de søkte opp bilnumrene fant de ikke ut hvem som skjuler seg bak maskene. Foto: Skjermdump, Jodel

«Maskorama» har vært en braksuksess for NRK. 860.000 så sendingen lineært forrige lørdag, som er nesten 60.000 flere enn uken før. Den første episoden har også bikket over 1 million seere, avslører prosjektredaktøren.

Kom dette som en overraskelse for dere?

– Både ja og nei, dette konseptet har vist seg å funke godt i andre territorier og det er noe som fenger veldig med hemmeligholdet og sangnumrene, men samtidig hadde jeg ikke sett for meg at vi skulle treffe så mange så tidlig i sesongen.

Så hvem er deltagerne?

– Det er det store spørsmålet det, humrer prosjektredaktøren.

Publisert: 28.11.20 kl. 18:59

Mer om Maskorama NRK