SELFIE: Ørjan Burøe på kafé samtidig som kommunen varsler rødt nivå. Foto: PRIVAT

Ørjan Burøe: − Nå må jeg handle det vi trenger

Komiker Ørjan Burøe (46) sitter på kafé når han via nettmedier får vite at det muterte viruset har inntatt hjemstedet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Burøe og familien bor i Ski. Han sitter på Ski Storsenter og har nettopp lest om det muterte viruset i Nordre Follo når VG ringer kl. 12.30.

– Blir alt av skoler også stengt nå, da? spør han.

– Jeg har ikke fått noe beskjed fra kommunen ennå, sier Burøe – før han et par minutter etterpå opplyser om at det har plinget inn en SMS fra kommunen der det står at de stenger ned til rødt nivå.

les også Virusutbruddet i Nordre Follo: Ber folk om ikke å forlate kommunen

– De skriver at skoler og barnehager går som normalt ut dagen, og at mer info kommer. Men vi har ikke fått noen melding fra skolen ennå, sier Burøe, som har to barn i første og syvende klasse med kona, kjendisblogger Marna Haugen (36).

Ordfører Hanne Opdam bekreftet på en pressekonferanse klokken 12 at kommunen har utbrudd av det britiske coronaviruset. Kommuneoverlegen ber innbyggerne om å holde seg hjemme og innenfor kommunens grenser.

Ikke hamstre

Etter at han spist og drukket ferdig på kafeen, skal Burøe raskt hjem.

– Nå må jeg innom butikken og handle det vi trenger, med tanke på at vi nok må være hjemme noen dager. Det er ikke snakk om hamstring, men litt ekstra melk og toalettpapir. Det kan jo drøye noen dager, dette her. Så får vi bruke dagene til å se på TV.

les også Mutert virus i Follo – Oslo kan bli påvirket

Han er ikke spesielt engstelig med tanke på at det muterte viruset nå har dukket opp i Nordre Follo.

– Vi i familien har egentlig vært veldig innelåst og holdt oss veldig for oss selv. Vi har brukt munnbind og unnlatt å oppsøke arrangementer. Heldigvis er vi unge og spreke, selv om både Marna og jeg nok er i risikogruppen. Hun har hatt kreft, og jeg har en medfødt hjertefeil, som er ganske alvorlig, sier han.

Burøe har også en mor som er pensjonist.

– Selv om jeg ikke er så veldig redd selv, så bekymrer man seg jo for alle rundt seg.

Artikkelen forsetter under direktesendingen med Folkeheseinstituttet:

Burøe har også en datter i Oslo, og planen var å besøke henne i morgen.

– Selvsagt er det kjedelig når jeg nå må droppe det. Jeg har ikke gjort annet enn å avlyse og utsette show siden mars i fjor. Det er en kabal uten like.

Burøe stoler på regjeringen og de rådene som gis og tiltakene som iverksettes.

– Men vaksineringen går altfor tregt, mener han.

Han roser imidlertid kommunen for å være gode på å varsle innbyggerne om hvordan de skal forholde seg.