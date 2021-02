Foto: Tore Meek

Tone Damli i sorg: − I dag renner tårene

I et innlegg på Instagram skriver artist Tone Damli at hun har mistet bestemoren.

– Fine Besta mi. Det er så vondt å tenke på at du ikke er her lenger, men jeg er så glad for alt vi har hatt, skriver hun i innlegget som er postet fredag ettermiddag.

Hun skriver videre at bestemoren alltid har «vært så god» mot dem, «full av kjærlighet og glede».

– På mandag satt jeg ved sengen din, holdt deg i hånden, gredde det fine grå håret ditt og sang noen sanger med klump i halsen.

Damli skriver videre at datteren Billie var «så glad» i bestemoren og at sønnen Marlon fikk møtt henne én gang.

I innlegget har Damli postet en serie bilder av bestemoren – på noen av dem kan man se artisten og barna sammen med henne.

– En av tingene du har lært meg er å være takknemlig for det en har fått her i livet. Det skal jeg ta med meg videre, skriver hun.

I kommentarfeltet har flere kondolert artisten eller skrevet et hjerte. Damli har også lagt ut to historier på Instagram fredag kveld.

Den ene historien viser et bilde av besteforeldrene, og den andre viser et dikt med bildet av besteforeldrene i bakgrunnen.

Damli avslutter innlegget med:

– I dag renner tårene. Hvil i fred, Besta mi.

VG har forsøkt å komme i kontakt med manager David Eriksen til Tone Damli, men han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.