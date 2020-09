SMITTEVERN: Clare Bronfman iført munnbind på vei inn i rettsbygningen i Brooklyn i New York onsdag. Foto: John Minchillo / AP

Milliardærarving Clare Bronfman dømt til fengsel i sexkult-opprullingen

Clare Bronfman (41) er i New York dømt til over seks år i fengsel for sin rolle i organisasjonen som skal ha holdt unge kvinner som sex-slaver.

Nå nettopp

Bronfman er blant kvinnene som har innrømmer å ha hatt en rolle i den såkalte sexkulten NXIVM. Hun ankom retten i Brooklyn litt før kl. 17.00 norsk tid, uformelt antrukket i genser, bukser og med munnbind. Først over fem timer senere forelå straffeutmålingen, melder New York Times.

41-åringen er dømt til å sone 81 måneder bak murene, altså om lag seks og et halvt år.

Rettsmøtet varte lenge fordi om lag ti kvinnelige ofre avla vitnemål.

Advokatene hadde lagt frem påstand om at hun bør idømmes tre års prøvetid, mens påtalemyndigheten – som mener Bronfman har finansiert mye av kultens drift – krevde å se henne dømt til fengsel i fem år.

Dommer Nicholas Garaufis mente at hun skulle dømmes hardere enn som så. Hun ble også ilagt en bok på nærmere fem millioner kroner.

Spritarving

Bronfman er datter til avdøde Edgar Bronfman, spritkongen bak det kanadiske selskapet Seagram, og skal være god for flere milliarder kroner. Hun erklærte seg i fjor vår skyldig i kriminelle handlinger i regi av den kontroversielle selvhjelpsorganisasjonen.

41-åringen, tidligere kjent rytter, innrømmet skyld på to tiltalepunkter – kredittkortsvindel, samt for å ha huset en illegal innvandrer.

FØR STRAFFEUTMÅLINGEN: Seagram-arving Clare Bronfman omgitt av ikke navngitte forsvarere på vei inn i retten onsdag. Foto: John Minchillo / AP

les også Kjendiser, brennemerking og sextvang: Kontroversiell kult

NXIVM har hatt sin base i Albany County i staten New York og ble grunnlagt i 1998 av nå dømte Keith Raniere (60).

Samtidig som Raniere ble pågrepet i 2018, ble også TV-stjernen Allison Mack (37) arrestert. Skuespilleren har senere innrømmet skyld i tiltalen, som går ut på å ha manipulert unge kvinner til å bli sexslaver.

OGSÅ DØMT: Skuespiller Alison Mack, her utenfor rettssaken i Brooklyn i 2018. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES

Clare Bronfman er den første tilknyttet nettverket som får straffen forkynt.

Både Raniere og Mack venter fortsatt på straffeutmålingen, som var forventet i fjor høst, men er blitt utsatt. Raniere sitter fengslet, mens Mack er løslatt mot kausjon og soner med fotlenke hjemme hos sine foreldre. Strafferammen for det de to er dømt for, er mellom 15 år og livstid.

les også Selvhjelpsguru Keith Raniere dømt for sex-slaveri

Bronfman på sin side har forklart at hennes motivasjon var å gjøre noe nyttig for verden og hjelpe mennesker, men at hun innser at hun har gjort seg skyldig i lovbrudd.

– Ærede dommer, jeg er velsignet med en fantastisk gave gjennom min bestefar og min far. Med denne gaven følger et enormt privilegium og enda viktigere – et svært stort ansvar. Det innebærer ikke retten til å bryte loven, uttalte milliardærarvingen i retten i fjor vår.

Da sa hun seg samtidig villig til å betale i overkant av 60 millioner kroner i bot. Boten ble altså mye lavere enn dette.

Støtter lederen

New York Times skriver at 41-åringen så sent som i forrige måned skal ha skrevet i et brev til dommeren, der hun viste støtte til Raniere og holdt fast ved at hun mener han har hjulpet henne til å få et bedre liv.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DØMT: Clare Bronfman, her utenfor retten i Brooklyn i 2018. Foto: Mary Altaffer / AP

Om Bronfman-konsernet: On the rocks

NXIVM-organisasjonen anklages blant annet for å ha hjernevasket medlemmene sine til å være sexslaver og tvunget dem til å brennmerke seg selv. Bronfman har sittet i styret til den omstridte gruppen.

Oppdatert? Her er USAs mest kontroversielle kult

New York Times har i flere år jobbet med å komme til bunns i hva som har foregått bak organisasjonens stengte dører. Avisen skal ha avdekket hvordan NXIVM har brukt bisarre og voldsomme metoder for å holde på medlemmene, alle kvinner i alderen 30 til 40 år. Raniere skal ikke bare ha vært lederen, men også den eneste mannen tilknyttet nettverket.

Et annet kjent medlem av NXIVM er 29 år gamle India Oxenberg. Hun er datter av «Dynasty»-skuespilleren Catherine Oxenberg (59), som spilte rollen som Amanda Carrington i den populære åttitallsserien. 29-åringen omtales som et offer i saken.

Flere rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 30.09.20 kl. 22:36

Les også

Mer om Hollywood