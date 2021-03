YOUTUBERE: Etter at influencer Jenny Huse gikk hardt ut mot Youtuberne Sandra Thoen (t.v.), Amalie Olsen (t.h.) og Carina Talling, tar Thoen og Olsen til orde på Instagram. Foto: Tore Kristiansen, VG / Fredrik Hagen, NTB

Youtubere reagerer etter anklager: − Nok er nok

Youtuber Amalie Olsen sier det er viktig å kunne ytre sin mening i en samfunnsdebatt uten å bli anklaget for å angripe noen.

Av Siri Berge Christensen

– Er det en ting jeg er oppriktig lei av, så er det å være redd for å ytre min mening. Redd for å bli hakket på, redd for å bli anklaget for å være en mobber, redd for å få hat, redd for å ytre meg. Nok er nok, skriver Amalie Olsen (22) til sine 165.000 følgere på Instagram onsdag kveld.

Noen timer tidligere skrev VG saken om influencer Jenny Huse (19) som har gått hardt ut mot Olsen, samt youtuberne Sandra Thoen (23) og Carina Talling (20).

– De siste dagene og ukene har ikke vært like positive som andre. Jeg og to andre youtubere har blitt anklaget for å mobbe en annen offentlig person, noe som ikke er sant, fortsetter Olsen.

Samtidig kommer hun med en bekjennelse:

– Det ble brukt unødvendige ord og ordtak som vi kunne droppet, eller sagt på en annen eller bedre måte for å få frem poenget, og det beklager jeg.

VG har vært i kontakt med Olsen og hennes management. Hun er informert om at VG gjengir innholdet, og har ingen ytterligere kommentar.

Kritiserte mediene

– Det hele bunner i en story (Snapchat journ.anm.) for ett år siden som jeg oppfordret følgerne mine til å se. Storien handlet om medias ansvar i samfunnet, hvor vi influencere har tydelige moralske maler å forholde oss til, mens mediene kan fronte å skrive om hva de vil, skriver hun.

Redaktørstyrte norske medier styres av etiske regler som Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Olsen så seg likevel uenig i verdier som ble satt lys på av mediene.

I februar 2020 omtalte 730.no Huse som et «stjerneskudd», og skrev om hennes åpenhet rundt flere kontroversielle temaer.

Thoen la i ettertid ut en snapstory og sa blant annet «stopp making stupid people famous», Olsen refererte til Thoens story, og Talling fulgte opp med egne poster.

Huses navn ble ikke nevnt, men hun opplevde det likevel som et personangrep. Daglig leder i SplayNorge, Maren Aas Nakken, avviste anklagene.

REAGERTE: Influencer Jenny Huse gikk hardt ut mot Youtuberne etter at de frontet en kampanje mot netthat. Foto: Privat

Reagerer

Olsen skriver onsdag at hun er sterkt imot en offentlig krangel.

– Man skal få lov til å ytre sin mening om viktige saker i samfunnet uten å bli anklaget for å angripe noen.

Huse reagerer på at de først nå sier kritikken ikke var ment direkte mot henne.

– Jeg er helt enig med Amalie om at en ikke burde være redd for å ytre sine meninger på sosiale medier. Men når de bruker krenkende adjektiver mot en enkeltperson mener jeg de bør tåle å få kritiske og konstruktive meldinger, sier hun.

Huse skjønner heller ikke hvordan jentene kan si at det ikke var rettet mot henne, og viser til blant annet bruken av pronomenet «hun».

– At de nå anklager meg for falske anklager, gjør meg enda mer fortvilet.

– Sjokkert

Også Thoen tok til orde onsdag kveld:

– Nok er nok. Saken i seg selv har så mye misforståelser og usannheter i seg, som er så synd, sier hun og refererer til de ett år gamle innleggene.

Som offentlig person får Thoen høre daglig om hvilken påvirkningskraft hun har, samt hennes ansvar i det.

YOUTUBER: Sandra Thoen har 69.000 følgere på Instagram og 101.000 abonnenter på YouTube. Her fra et VG-intervju om psykisk helse i januar 2021. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg kjente det rant over da jeg så denne bølgen av promotering av dårlig verdier i Medie-Norge. For hvor er deres ansvar, med deres hundretusenvis av daglig lesere, spør hun.

Noen dager senere fikk hun vite at en offentlig person hadde tatt dette som personangrep.

– Jeg ble oppriktig sjokkert. For jeg hadde genuint ingen enkeltpersoner i tankene når jeg lagde denne storyen. Det er absolutt noe jeg ikke støtter og noe jeg aldri kommer til gjøre selv.

– Dette såret meg

Som nevnt beklaget Olsen seg for enkelte ord og uttrykk. Også Thoen skriver at hun brukte «barnslige utsagn» fordi begeret rant over og hun var engasjert.

Da Huse gikk hardt ut mot jentene, var det fordi hun krevde en unnskyldning.

– Oppfatter du dette som en unnskyldning?

– Ja, det er en unnskyldning, men det blir litt dobbelt når hun samtidig anklager meg for å misbruke ordet mobbing, sier hun og legger til:

– I så fall er det en veldig upersonlig unnskyldning med tanke på at den ikke var direkte eller at det ble nevnt noe navn.

– Føler du deg nå ferdig med saken?

– Både ja og nei. Jeg føler jeg ikke kommer så mye lenger når de ikke har selvinnsikt nok til å innse at dette såret meg.