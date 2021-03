OFFISIELT BESØK: Hertuginne Kate og prins William på skolebesøk i Stratford torsdag. Foto: Justin Tallis / PA Wire

Prins William: − Vi er absolutt ikke en rasistisk familie

Prinseparet viser seg offentlig for første gang etter det omstridte Oprah-intervjuet til prins Harry og hertuginne Meghan.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

William (38) og Kate (39) besøker School21 i Stratford, øst i London, torsdag. Pressen fikk bilder av paret utenfor skolen kl. 12.30 norsk tid.

Samtidig melder Sky News at prins William på det sterkeste tar avstand fra rasismepåstander.

– Vi er absolutt ikke en rasistisk familie, sier William, som samtidig opplyser at han ikke har snakket med sin bror etter at Oprah-intervjuet ble vist søndag.

– Men jeg har planer om å gjøre det, sier William til Sky News under skolebesøket.

BRYTER TAUSHETEN: Prins William, her utenfor skolen i Stratford. Foto: Justin Tallis / PA Wire

Hertuginne Meghan (39) uttalte i det så omtalte TV-intervjuet at det av ikke navngitte person(er) i kongehuset ble gjort et nummer av hvilken hudfarge hennes og prins Harrys (36) barn ville få.

Dagens skolebesøk er i forbindelse med Mentally Healthy Schools-arbeidet for å øke fokuset på mental helse hos elever.

Både William og Kate bærer munnbind.

Britiske aviser, som Daily Mail, skriver at Wiliams uttalelse innebærer at han med dette tydelig viser at han slår tilbake mot prins Harry og hertuginne Meghan.

NÆRKONTAKT: Hertuginne Kate med en liten skolejente. Foto: Justin Tallis / PA Wire

I en pressemelding tirsdag uttalte det britiske kongehuset at «hele familien er lei seg etter å ha fått det fulle bildet av hvor utfordrende de siste årene har vært for Harry og Meghan».

Det var den første offisielle uttalelsen fra Buckingham Palace etter intervjuet som har skapt massive oppstandelse, satt store følelser i sving hos folket – og satt seerrekorder.

UFORMELT: Prins William slo seg ned i skolegården med denne lille gutten. Foto: Justin Tallis / PA Wire

Tirsdag måtte programvert Piers Morgan (56) trekke seg fra jobben i «Good Morning Britain» etter å ha langet ut mot spesielt hertuginne Meghan. Meghan skal selv angivelig ha levert en formell klage til ITV.

