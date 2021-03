HEDRET: Jane Fonda. Foto: NBC / NBC

Jane Fonda fikk hederspris – tok oppgjør med egen bransje

Hun har vunnet syv Golden Globe-, to Oscar og én Emmy-pris. I natt fikk Jane Fonda (83) en hederspris, og tok et oppgjør med toppene i TV- og filmindustrien.

Den kjente klimaaktivisten og skuespilleren fikk Cecil B. DeMille-prisen under årets Golden Globe-utdeling for sitt unike bidrag til filmindustrien.

– Vi er et samfunn med historiefortellere, og i turbulente tider med krise, som dette, har historiefortelling alltid vært essensielt, åpnet hun takketalen.

For talen hadde en klar, rød tråd. Historiefortelling.

Hun hyllet kollegaer med filmer som «Nomadland», «Ramy», «Minari», «Small Axe», «Judas and the Black Messiah», «I Might Destroy You» og «The United States vs. Billie Holiday».

Hun mener disse filmene har bidratt til at hun bedre forstår «hvor sårbar jorden vi lever på er», «hvordan det er å være muslim i USA», «virkeligheten til migranter som kommer til et nytt land», hvordan man kan «se på seksuell vold på en helt ny måte» og at de har «forsterket empatien for hva det betyr å være svart».

Så rettet hun blikket mot toppene i bransjen.

– Det er en historie vi har vært redde for å se og høre om selv i denne bransjen. Historien om hvilke stemmer vi respekterer og løfter, og hvilke vi velger å ignorere. Det handler om hvem som får plass ved bordet, og hvem som blir holdt utenfor når beslutninger tas, sa hun.

Hun snakket til hele bransjen, men understreket at hun ønsket at budskapet skulle nå de som bestemmer hvem som får rollene, de som bestemmer hva som blir laget og hvem som vinner priser.

– Jeg mener det betyr ganske enkelt å anerkjenne virkeligheten, å være i synk med mangfoldet og alt som skjer på grunn av dem som har marsjert og kjempet for dette i fortiden. De som har plukket opp stafettpinnen i dag. Tross alt har historiefortellere alltid ikke bare vært i synk med historien, men ledet an. Så la oss være ledere, ok? Så kan alles historier bli sett og hørt.

Oppgjøret kommer etter at LA Times avslørte at blant de 87 medlemmene i Hollywood Foreign Press Association, som står bak Golden Globe-utdelingen, er ingen svarte.

Cecil B. DeMille-prisen har blitt delt ut siden 1952, men Fonda er kun den 17. kvinnen til å vinne.

Fonda som blant annet er kjent for «Klute» fra 1971, «Hjemkomsten» i 1978, og i nyere tid «Grace and Frankie» og «The Newsroom», brukte store deler av sin takketale til å snakke om viktigheten av historiefortelling.

– Historier kan forandre tankene og følelsene våre, de kan hjelpe oss se hverandre i et nytt lys. Historier kan hjelpe oss å forstå, til tross for splittelsen i landet vårt, at vi først og fremst er mennesker.

Hun trakk referanser til religiøse personligheter Buddha, Jesus og Muhammad.

– De snakker alle til oss i historier, poesi og metaforer, fordi det snakker til oss på en annen måte. Det åpner oss, skaper en ny energi som trenger seg gjennom våre forsvarsmekanismer, slik at vi kan se og høre det vi kanskje har vært redd for. Historier kan forandre oss.

PS! Regissøren Chloé Zhao fikk prisen for beste regissør for sin film «Nomadland». Den stakk også av med prisen for årets dramafilm. Det er første gang en film regissert av en kvinne vinner den mest prestisjefylte prisen, skriver Variety. Hun ble med det også den første asiatiske kvinnen til å vinne pris for beste regissør.