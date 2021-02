MERCH: Salem Ilese og Alan Walker. Sistnevnte iført egen haute couture. Foto: SONY

Nye låter uke 7: Dovre faller, Alan Walker reiser seg og «Høvdingen»

Nesten bare norske artister, med unntak av en nummen kar fra Storbritannia er lydsporet VGs anmelder har konsentrert seg om denne uken.

Av Tor Martin Bøe

Alan Walker og Salem Ilese – «Fake a Smile»

ELEKTRISK SMIL: Bergensere er som regnvannet de stammer fra, de kommer seg fram overalt. Så kjæresten og samarbeidspartneren til Salem Ilese er selvsagt fra Bergen. Det er nok ikke derfor Alan Walker har valgt å samarbeide med den LA-baserte «Mad at Disney»-stjernen. Salem Davern, som hun egentlig heter, har en stemme som spenner seg fra SIA til Olivia Rodrigo, og er på ingen måte en «typisk» Alan Walker-vokal.

«Fake a Smile» unngår de faste Walker-formlene. En powerballade som det umiddelbart er vanskelig å koble til munnbind-pioneren. Dessverre ikke så veldig interessant som låt, men et godt steg for Walker.

Myra – «Dovre faller»

NORSK MØRKPOP: Regina «Myra» Tucker fortsetter med låttitler fra nasjonens særegne språklige vendinger. «Dovre Faller» er deilig dunkel og dvelende dansbar pop-house med finstilt produksjon fra Mats Ronander. Teksten er en rimelig streng miks av Gabrielle enn Jan Eggum, med kanskje mest kreativ gjeld til førstnevnte. Myra selv synger seg selv sensuelt undrende perfekt inn i fjellmørket. Mysteriet her er hvorfor låten ikke heter «Nattergal».

Paper Dog – Where Do We go

Nok en Oslo-kvintett som baserer seg på internasjonalt myke bandreferanser i presseskrivet. Paper Dog kunne like gjerne skrevet at de lager intenst voksende indie på den riktige siden av Highasakite. Med en akustisk og svevende produksjon som høres femti år gammel ut – på en god måte. «Where do we go» er mild refleksjon og en slags forsiktig opprømthet som vokser seg fremover. Stille og ganske så godt, uten å sette det virkelig følbare avtrykket.

SPILLER FOR SKJORTA: Koronaperioden har gjort et voldsomt avtrykk på Sondre Lerche. Foto: Johanna Siring

Sondre Lerche – «The King of Letting Go»

PROKRASTINERINGSPOP: Et arbeidsledig ekstranummer fra årets mestnominerte til Spellemann. «The King of Letting Go» skulle nemlig vært med i en film som nå er koronalagt på hylla. Den smelter i klassisk Lerche-entusiasme og jublende gitarer. Noen biter har mer enn ekko av Bronski Beats «Smalltown Boy». En grei oppfriskning på hvor allsidig Lerche er som artist. Selv om det er litt mer staffasje enn egentlig låt her.

Vidar Villa – «Naken»

NAKENSYNTH: 2020-sommerens mest tungtarbeidende artist (han leide båt for å gjennomføre konserter i smittevernets ånd). Årets første singel er et forsøk på å være mindre gitarfestlig og mer synthbod. Refrenget – både melodi og arrangement – lener seg mot Lauv & Troye Sivans «I’m so tired». Teksten er dypere enn det man kan forvente fra mannen bak fra blant annet«Jeg vil ha moren din». Og har med Synne «Vo» Vorkinn på låtskriversiden. Et avkledd stup i et litt langgrunt vann.

Ole Kirkeng – «Phantom Tears»

NORDICANA-TÅRER: Det har vært ganske stille rundt den klare og tydelige singer/songwriter-stjernen Ole Kirkeng siden han ga ut en EP for snart tre år siden. Siden i fjor høst har han sluppet små drypp fra en ny EP. Denne gangen med band, som blant annet inkluderer Darling West. Her han både popvennlig og nordicana-nostalgisk. «Phantom Tears» er en av to nye låter som fint kunne vært brukt i et utvidet «Rådebank»-univers. Det bør i måte være en gledelig oppdagelse for flere.

HØVDING: Mathilde Storm imponerer i sin tolkning av «Høvdingen». Foto: PER HEIMLY/PROPELLER

Mathilde Storm – «Høvdingen»

RÅDEBANK-SORG «ine rådebank sang» herar visstnok blitt et ganske populært nettsøk. Svaret er «Høvdingen», eksistensgrunnlaget for Bø i Telemark-baserte Byting. De skulle egentlig bare fremføre låten i en begravelse. Så ble de et band. NRK-serien «Rådebank» bruker låten i en tilsvarende trist sammenheng, fremført av Ine (Mathilde Storm). Hun gjør hele låten nydelig og melankolsk klart med en ektefølt nerve av vemod i bunn. Sammen med Emma Steinbakken sin faste gitarist Carl-Viktor Guttormsen. Sistnevnte blir med dette selveste «Rådebank»-produsenten.

Tom Odell – «Numb»

En av forrige tiårs sjelelig tomme artister er dessverre tilbake. Denne gangen handler det om å søke smerte for å kjenne at man lever. Han sliter fremdeles så hardt i vokalen at stemmen nesten hylgråter, lenge før det sjøsyke pianoarrangementet får snurret seg i gang. Noen vil kanskje sette briten i samme sippebasseng som James Blunt. Det er dårlig gjort. Blunt har i det minste selvironi.

Ulrikke – «Falling Apart»

Ulrikke Brandstorps 2020 var ikke som andres 2020. 2021 henger nok mye bedre sammen. Lørdag skal hennes nye være pausebidragi finalen i Melodi Grand Prix. Den er jublende eurodisco med et solid «Euphoria»-drop. Litt vel formellåst til å virkelig strekke seg mot uforglemmelig. Likevel har «Falling Apart» tendenser som definitivt kunne kledd seierskonfetti og påfølgende takketaler. Og skylder ikke egentlig NRK Ulrikke Brandstorp en Rotterdam-tur?