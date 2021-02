OFFER: Svenske Prins Carl Philip. Foto: Frode Hansen, VG

Stjal prins Carl Philips identitet, svindlet seg til penger

Det svenske hoffet ser alvorlig på at en person har tjent penger ved å gi seg ut for å være den svenske prinsen (41).

Publisert:

Det melder svenske Expressen.

Hoffsjef margareta Thorgren opplyser til avisen at en bedrager har benyttet falske bilder på et pass som har gitt seg ut for å tilhøre prins Carl Philip.

Svindleren skal ha fått et ikke navngitt menneske til å overføre titusener med kroner.

– Vi ser svært alvorlig på dette, sier hoffsjefen, som opplyser at saken er anmeldt til politiet.

– Dette er noe som dessverre skjer igjen og igjen, legger hun til.

Også det britiske nettstedet Royal Central omtaler saken. De melder at svindelen foregikk over appen WhatsApp, og at flere skal ha blitt lurt. En av de svindlede skal ha tatt kontakt med nettstedet.

Bedrageren skal ha gått under navnet prins Carl.

I fjor også

Også i februar i fjor omtalte VG en nettside som ga seg ut for å representere svenskeprinsen. Vedkommende sendte da angivelig ut invitasjoner til en rekke arrangementer og ba mottagerne om å donere penger til en stiftelse i Carl Philips navn.

Kommunikasjonen foregikk på engelsk. Om dette er knyttet samme sak, er uvisst.

Det svenske kongehuset gikk ut og advarte og presiserte i en pressemelding den gangen at det hverken var prins Carl Philip eller prinseparets stiftelse som sto bak.

Hoffet politianmeldte saken den gangen også.

Prins Carl Philip ble født som kronprins av Sverige, men allerede et halvt år etter mistet han retten til å bli konge. Da gikk arveretten til storesøster Victoria (43).

Prinsen og kona, prinsesse Sofia, venter i disse dager barn nummer tre.