BRUDD: Fiolinist Arve Tellefsen kom sammen med sin 23 år yngre kone Kristin Slørdahl under nyåpningen av Holmenkollen restaurant i Oslo i 2010. Foto: Jan Petter Lynau

Brudd for Arve Tellefsen

Den kjente fiolinisten Arve Tellefsen (84) og kona, Kristin Cecilie Slørdahl (66) går fra hverandre.

Av Sindre Camilo Lode

Det bekrefter Tellefsen til Se og Hør tirsdag.

De to giftet seg i 2005 – over 15 år senere tar de ut separasjon.

- Vi bor hver for oss, men har et godt forhold, skriver Slørdahl i en tekstmelding til magasinet.

Det var høsten 2001 at Tellefsen fridde til samboer Slørdahl.

– Vi fant ut at tiden var inne, sa han da.

På det tidspunktet hadde de planlagt å gifte seg i flere år.

Ifølge Se og Hør møtte de to hverandre da Slørdahl var tenåring. Det skjedde under Oslo Kammermusikkfestival. Hun var med i arrangementskomiteen og han var grunnlegger av festivalen. Slørdahl sier til magasinet at hun fortsetter som leder for festivalen.

De ble kjærester noen år senere. Forholdet tok imidlertid slutt og begge giftet seg med andre personer.

Så, da begge var skilt fant de tilbake til hverandre.

Paret har to barn sammen, døtrene Kari Sofie (19) og Ingeborg Cecilie (17).

Tellefsen ble far for første gang da han var 64 år, to år senere fikk paret ett til barn sammen.