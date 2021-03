Hilary Duff har fått sitt tredje barn. Her fra 2019. Foto: Richard Shotwell / Invision

Hilary Duff har blitt trebarnsmor

Hilary Duff (33) tror dette var siste gangen som gravid. Nå har hun født.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

På Instagram deler skuespilleren gladnyheten.

Sammen med Matthew Koma har hun allerede datteren Banks Violet (2), og fra før har hun Luca Cruz (9).

Fredag la hun først ut et bilde av Banks Violet med teksten: «Jeg er storesøster... lar den følelsen marinere litt».

Molly Kate Bernard, som er Duffs medskuespiller i serien «Younger», var ifølge People raskt ute med å kommentere: «Dette. Bildet. Gispet jeg ytret slo meg i bakken».

I neste innlegg avslører hun også navnet på den lille jenta: Mae James Bair.

Etter bilde av den to år gamle storesøsteren, kom et bilde av hele familien sammen. Også der var kjendisvennene raskt ute med å kommentere.

Ashley Tisdale, kjent fra «High School Musical», kommenterte: «Dette bildet. Gratulerer vakre».

Duff er kjent fra ungdomsserien «Lizzie McGuire», ungdomsfilmen «A Cinderella Story», «Younger» og i tillegg var hun en svipptur innom «Gossip Girl» i sesong tre.

Duff snakket med People før fødselen om kroppsendringene hennes i graviditeten og innrømmet:

«Jeg er ikke en av de kvinnene som elsker å være gravid på noen måte, men jeg setter pris på hva kroppen min gjør for meg og familien vår.»

«Det varierer mellom at jeg savner kroppen min som jeg får veldig søte klær på, eller at føler meg fredfull for at dette sannsynligvis er siste gang jeg skal være gravid, og prøver å nyte hvor fin denne tiden kan være», sa hun.