VIELSE: Angie Kelly vier Morgan Sheets og Kyle Kingdon i Crimson in Bloom i Las Vegas. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal

Hundrevis av brudepar giftet seg i Las Vegas

Nærmere 700 par valfartet til Las Vegas for å få gifte seg på datoen 4.3.21.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Innimellom dukker det opp datoer med spesielle tallkombinasjoner. Årets påskeaften var en sånn i USA – med nedtellingsdatoen 4.3.21.

Helt fra fredag sto gifteklare menn og kvinner i lang kø foran Clark County Marriage Bureau i Las Vegas for å sikre seg vielse dagen derpå. Jeff Klein, talsmann for byrået, opplyste til AP at planen var å vie nærmere 1000 gjennom døgnet.

I Norge skrives vi det omvendt, med tallet for ukedagen før månedstallet. Dermed lander vi på dagen i dag. Men man må altså til USA for å finne denne «dropin»-køen for ekteskapsinngåelse.

SMIDD: Morgan Sheets og Kyle Kingdon. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal

Blant dem som anstrenge seg litt ekstra, var Morgan Sheets og Kyle Kingdon, som reiste helt fra Illinois til Las Vegas, og som ble smidd i regi av Cactus Collective Weddings i Crimson in Bloom.

– Vi har liten familie, spredd over hele USA, så det var lett for oss å velge å gjøre noe kun for oss, sier Sheets (27) til avisen Las Vegas Review-Journal.

KØEN: Køen utenfor ekteskapsbyrået i Las Vegas fredag var lang, ikke minst fordi alle parene i tillegg måtte ha trygg corona-avstand. Foto: John Locher / AP

Formannsskapssekretær Lynn Goya opplyser til AP at april generelt er en travel måned med tanke på vielser, men at helgens spesielle dato førte til ekstra mye.

Hun kan i tillegg melde at gårsdagens vielses-maraton ikke er rekord. På 10/10/10 ble 2700 par gift i spillebyen, mens 1800 ga hverandre sitt ja 12/12/12.

Vi må tilbake til 7/7/7 for å finne rekorden. Da ble hele 4492 par smidd i Hymens lenker.

BRUDEPAR: TJ Lehberger og Kendra Swy fra Michigan utenfor Little Vegas Chapel. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal

BRUDEPAR: Allen Jones og Kaitlin Pena fra Texas fant også veien til Crimson in Bloom. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal

