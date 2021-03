BLE 98 ÅR: Erling Lorentzen, her i Pedro Azul i Brasil 2016. Foto: Jørgen Braastad, VG

Erling Lorentzen gravlegges i dag – kongefamilien kommer

Også kong Harald, som er sykmeldt, følger i begravelsen til svogeren Erling Lorentzen i Asker kirke mandag.

Den tidligere motstandsmannen og enkemannen etter prinsesse Ragnhild døde 9. mars, 98 år gammel.

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid deltar i begravelsen, opplyser kongehuset på sine nettsider.

Seremonien starter kl 12. Den er kun åpen for inviterte gjester.

Kongen er sykmeldt til og med 11. april, men følger Lorentzen til hans siste hvile. Kongehuset har opplyst om at kong Harald er på bedringens vei, og at han fortsetter opptrening etter en operasjon for avrevet sene over kneet.

Begrenset antall gjester

Stramme coronarestriksjoner gjør at Asker kirke ikke kan åpne dørene for alle som måtte ønske det.

De nye reglene går ut på at det ikke kan være flere enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

Da prinsesse Ragnhild, eldste datter av kong Olav, døde av kreft i 2012, hadde hun og Lorentzen vært gift i nesten 60 år.

Paret giftet seg i Asker kirke i 1953. Det er der prinsesse Ragnhild har sitt siste hvilested, og hvor Lorentzen også nå får sitt.

«Gråt ikke over at jeg er død, men gled deg over at jeg har levd», står det i Lorentzens dødsannonse, der parets tre barn, Haakon, Ingeborg og Ragnhild, står oppført med øvrig familie.

Familien skriver at like kjært som blomster, er en gave til Redningsselskapet.

Lorentzen var en norsk skipsreder og industrigründer. Han var også tidligere motstandsmann og offiser i Kompani Linge.

Han og prinsesse Ragnhild slo seg ned i Brasil. Lorentzen var utdannet fra Harvard Business School, og har gjennom store deler av sitt liv drevet næringsvirksomhet i Brasil.