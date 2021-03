SISTE HVILESTED: Kronprins Haakon var med og bar kisten. Foto: Terje Bringedal, VG

Erling Lorentzen gravlagt: − Et ekstraordinært liv

ASKER KIRKE (VG) Kong Harald, som fortsatt er sykmeldt, ankom begravelsen til sin svoger Erling Lorentzen med munnbind og krykker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid, fru Ferner, møtte alle frem i begravelsen.

Seremonien var åpen kun for inviterte gjeste. Sjømannsprest Anne Netland, som normalt jobber i Rio, forrettet.

Lorentzens brune kiste var prydet med både det norske og det brasilianske flagget, siden han bodde der det meste av sitt liv.

Kongen med krykker

Prinsesse Astrid ble kjørt helt frem til kirken og ble hjulpet ut av bilen av sønnen Carl-Christian Ferner. Benedikte Ferner var også på plass.

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Märtha meldte sin ankomst fire minutter før seremonistart. Rett etter kom kong Harald og dronning Sonja. Alle var iført munnbind. Kongen gikk med krykker.

forrige













fullskjerm neste KONGEFAMILIEN: Alle var iført munnbind både på vei inn og ut av kirken.

Kongen er sykmeld til og med 11. april, men fulgte Lorentzen til hans siste hvile. Kongehuset har opplyst om at kong Harald er på bedringens vei, og at han fortsetter opptrening etter en kneoperasjon.

Begrenset antall gjester

Asker kirke lå badet i vårsol mandag formiddag. Stramme coronarestriksjoner gjør imidlertid at Asker kirke ikke kunne åpne dørene for mange.

Erling Sven Lorentzen, tidligere motstandsmann og enkemann etter prinsesse Ragnhild, døde 9. mars, 98 år gammel.

Seremonien startet med sangen «No ser eg atter slike fjell og dalar», fremført av mezzo sopran Ebba Rydh. Presten ønsket så alle velkommen, også på portugisisk.

Deretter var det fellessang av «Amazing Grace», på norsk, engelsk og portugisisk, og bønn.

– Han sa hvis jeg dør

Presten la i sin tale vekt på at Lorentzen allerede som ung mann, bare 17 år, begynte å vie livet sitt til motstandsbevegelsen. Hun minnet også om at det var i denne kirken han ble gift med prinsesse Ragnhild i 1953.

Lorentzen var tilknyttet kongefamilien gjennom det meste av livet. Da prinsesse Ragnhild døde av kreft i 2012, hadde de to vært gift i nesten 60 år.

Bakgrunn: Lorentzen måtte kjempe mot kongen for kjærligheten

Prinsesse Ragnhild har sitt siste hvilested på Asker kirkegård, hvor Lorentzen også nå har fått sitt.

ALVORSPREGET: Kronprinsesse Mette-Marit, dronnign Sonja og prinsesse Märtha. Foto: Terje Bringedal, VG

Erling Lorentzens nevø, Einar Lorentzen, leste minneord på vegne av Haakon Lorentzen, som befinner seg i Brasil og ikke kunne være til stede i sin fars begravelse. Han åpnet talen med å si det samme som ble sagt ved Ragnhilds båre:

– Det er en rar følelse å miste noen som alltid var der, og som plutselig ikke er der lenger.

– Var laget av noe ganske spesielt

Han forklarte at de under normale omstendigheter ville fylt kirken med mange flere.

– Far snakket aldri med oss om når han dør. Han sa hvis jeg dør, så håper jeg det blir plutselig og i hyggelige omgivelser. Han fikk det som han ville, lød det i minnetalen fra sønnen, som også innrømmet at de to hadde sine stridigheter.

les også Første bursdag som enkemann: - Trist del av feiringen

Til slutt snakket nevøen Einar på vegne av seg selv.

– Onkel Erling var veldig opptatt av storfamilien. Familiesamhold sto han svært nært.

Han berømmet også sin onkels store gjestfrihet.

– Han var laget av noe ganske spesielt. En verdensmann. Likevel hadde han bena på jorden. Han har gjort stort inntrykk og vært et stort forbilde, sa han.

TÅRER: Prinsesse Märtha gråt ved kistenedsenkelsen. Foto: Terje Bringedal, VG

Svigersønnen: – Ikke lett

Erling Lorentzens svigersønn, Paulo Ribeiro, holdt minnetale på portugisisk. Han er gift med Ingeborg Lorentzen.

– Det var ikke lett å være Erlings svigersønn. Han visste hva han ville, når han ville, og hvordan. Det genererte en del friksjoner oss imellom, sa Ribeiro, som presiserte at han likevel var full av respekt og beundring for sin svigerfar.

– Hadde han hatt mer tid, hadde han klart å finne enda vanskeligere oppgaver. Ja, han likte det. Kompliserte prosjekter, sa han – tydelig grepet.

Forsvarssjefen: – Føler en tomhet

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tok så ordet og minnet Lorentzens sjenerøsitet og klokskap.

– Både som forsvarssjef og som en venn av Erling, vil jeg benytte anledningen til å takke. Han fortjener vår takk for sine heltemodige innsats under andre verdenskrig og sitt utrettelige arbeid også etter krigen, sa han og la til:

– Erling sto opp selv når det så håpløst ut, først som motstandsmann og senere som offiser. Erling imponerte meg fra første møte. Vi etablerte et godt og nært vennskap.

forrige





fullskjerm neste EKTEPAR: Prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen på skitur på Norefjell i 1953.

Kristoffersen hyllet Lorentzen for å holde koken etter fylte 90 år, og minnet om at han bare for få år siden hoppet i fallskjerm.

– Erling, du har levd et ekstraordinært liv. Du har inspirert så mange. Vi vil savne deg. Jeg føler en tomhet når du ikke lenger er her. Samtidig føler jeg meg privilegert over alt du har lært meg. Jeg er stolt over å kalle deg min venn. Takk for alt.

KISTEN: Erling Lorentzens kiste i Asker Kirke. Foto: Jølstad Begravelsesbyrå

Aaron Matthew Long, ektemannen til Ragnhild Lorentzen, leste fra skriftsted etter at presten hadde lest opp fra kransene. De nærmeste gikk frem og tente lys.

Kronprinsen bar – prinsesse tørket tårer

Netland, som har et nært forhold til Lorentzen-familien gjennom sitt virke i Rio, holdt så sin tale og preken.

– Som jeg kjente Erling var han mer opptatt av livet enn av døden, sa presten, og poengterte at Lorentzen ville at alle andre rundt ham skulle ha det bra, sa hun.

Deretter fremførte Ebba Rydh Vera Lynn-klassikeren «We’ll Meet Again», før kisten ble båret ut. Kronprins Haakon var blant bårebærerne.

Alle de fremmøtte fulgte med til nedsenkingen av kisten og jordpåkastelsen. Prinsesse Märtha gråt ved graven.