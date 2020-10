MOONRAKER: Fei Fei og Bungee i full fart mot månen. Foto: Netflix

Film-anmeldelse «Månereisen»: Picasso rundt fru Luna

Fint om å miste noen, til tross for litt mye impresjonistisk månegalskap.

Månereisen

Amerikansk/kinesisk animasjonsfilm for hele familien

Regi: Glen Keane

Premiere på Netflix fredag 23. oktober

Pixar-filmer som «Coco» og «Onward» og Laikas «Kubo og det magiske instrumentet» har bidratt til å flytte samtalen om død i nær familie og sorgprossessen inn i kinosalen igjen.

«Månereisen» berører de samme emnene. Og familievarmen som Hayao Miyazaki sin «Min nabo Totoro». Her er historien fundert i kinesiske legender og mytologi, plassert i en moderne verden med lyntog og budbiler.

Moren til Fei Fei dør og faren finner seg ny kjæreste. Fei Fei er ikke imponert. Sammen med kaninen Bungee (Hopla på norsk) bygger hun en månerakett. Den skal hun bruke for å få hjelp av Månegudinnen Chang’e til å overbevise faren om at den evige kjærligheten eksisterer. Slik at han derfor ikke kan ha ny kjæreste. Som er ekstra irriterende fordi kjæresten også en irriterende sønn, som nå skal bli en irriterende lillebror.

Så langt godt og rørende historie.

TO DIMENSJONER: De vakreste sekvensene er de «håndtegnede» todimensjonale. Foto: NETFLIX

I det man (SPOILER) kommer seg til månen dabber det derimot av. Eller blir helt spinnvilt og travelt. På månen bor en fargesterk bråkegjeng av merkelige vesener og en barnslig Månegudinne som forventer gave.

Fram til hit er «Månereisen» en energirik og fantasifull fortelling. Etterpå blir det i overkant liksom-psykedelisk og tungnemt uthalt. Sannsynligvis greit gøy for de aller minste. Samt de voksne som ikke skjønte hva som Lego-filmen sitt kokoland prøvde å parodiere. Herfra får fortellingen en uklar blanding av en skattejakt, monsterfilm, bordtennis-konkurranse og masete eventyr.

SPETAKKEL: Ikke alle vet at månen har en himmel full av stjerner, og rosa og gule fyrverkeri så langt du ser. Foto: NETFLIX

Historien gir nok mer mening for de som har kjennskap til kinesiske fortellinger. På samme vis som Myazakis «Chihiro og heksene» føler jeg at man nesten må ha noe bakgrunnskunnskap for å virkelig få utbytte av helheten. I motsetning til samme «Chihiro» blir de ulike figurene bare støyelementer i en helhet som ikke helt skjønner når den skal snakke med inne- og utestemme.

Glen Keane, en Disney-veteran som begynte i Disney-systemet med «Bernard og Bianca», regidebuterer med en tildels lun fortelling om hvordan en familie endrer seg etter et dødsfall. Animasjonen beveger seg mellom den runde og passe perfekt naturnære 3D-stilen som de fleste legger seg på for tiden og håndtegnet 2D-animasjon. I overgangen mellom disse skjer det særdeles fine ting. Låtene er Disney-fine og litt for mange. Det er mytologisk som Myazaki, lekent som legofilmen og svevende nostalgisk som Pixars «Up».

Mange referanser til bedre filmer, altså. Men det finnes verre måter å kose seg sammen som familie på. Dessuten er det bare her man lærer at det trengs 40 milliarder månekaker for å nå helt til månen.

Publisert: 23.10.20 kl. 17:53

