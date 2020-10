DRØMMER OM FAMILIE: Carina Dahl har vært «singel» siden hun var 30 år gammel, og håper at hun snart treffer én hun kan dele livet med. Foto: Gisle Oddstad

Carina Dahl om jakten på drømmemannen: − Jeg tror jeg bare rekker å få ett barn

Den norske artisten (35) har de siste årene vært gjennom flere kortvarige forhold med yngre menn. Nå har hun bestemt seg for å endre kurs.

Fredag slapp artist Carina Dahl låta «Mammagutt», som er basert på hennes egne erfaringer i kjærlighetslivet. Og det har vært som en berg- og dalbane, erkjenner hun. For etter å ha vært i flere langvarige forhold i 20-årene, har 30-årene så langt bydd på mer kortvarige relasjoner. Med yngre gutter.

– Hadde jeg vært klar for å binde meg, ville jeg kanskje gått etter litt andre typer. Jeg har hatt behov for å være litt fri, og da har jeg kanskje gått for det som ikke er så satt, sier hun til VG.

– På hvilken måte?

– Det er det jeg synger om i låta, og som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. En del selvopplevde ting. Det har vært en periode der jeg har gått for litt yngre menn, fordi de på min alder kanskje har fått barn nummer to, er gift og så videre. Da møter man på andre utfordringer enn man har gjort før, forklarer artisten.

35-åringen legger ikke skjul på at hun tenker mer og mer på sin egen alder, og at hun er bevisst på at hun må «skynde seg sakte» med tanke på å finne drømmemannen.

– Jeg har alltid sagt at jeg har lyst til å få barn sent, og sånn blir det jo nå. Men jeg må si at jeg har lyst til å oppleve å få barn, selv om jeg ikke stresser. Jeg har nok den siste tida gått for noe annet enn jeg burde gå for og må finne den rette. For fire år siden klarte jeg ikke være alene som singel, jeg hadde helt panikk. Nå har jeg klart å finne roen i meg selv.

ERFAREN: Carina Dahl har deltatt tre ganger i Melodi Grand Prix, sist gang i 2019 da hun var i finalen med låta «Hold Me Down». Foto: Trond Solberg

– Hvor mange barn vil du ha da?

– Altså, jeg tror jeg bare rekker å få ett barn. Om ikke jeg smeller på med tvillinger med én gang, ha ha. Neida, jeg har aldri har hatt en «manual» på hvor mange barn jeg vil ha eller når jeg skal gifte meg. Jeg har alltid prøvd å ha fokus på karrieren min, og så har det andre kommet helt naturlig, forteller Carina Dahl, som understreker at hun har det bra med seg selv.

– Jeg er mye på farta og har mange baller i lufta. Det holder med noen datingvarianter fram til man forhåpentligvis finner den rette. Jeg håper at det skjer. Nå er ikke jeg på hugget på Tinder og slikt, jeg «jakter» ikke på den måten. Selv om de fleste har sett på meg som singel, har jeg jo vært i relasjoner de siste fire årene. Men jeg har ikke snakket så høyt om det, sier hun til VG.

