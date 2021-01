SKUESPILLER: Michael B. Jordan er kjent fra filmer som «Black Panther», «Creed», «Fantastic Four» og «All my children». Foto: DAVID SWANSON / EPA

Michael B. Jordan bekrefter romanserykter på Instagram

Filmstjernen Michael B. Jordan (33) ser ut til å ha funnet kjærligheten til modellen Lori Harvey (24).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I november ble han kåret til årets mest sexy mann av magasinet People.

Etter noen måneder med romanserykter ser det nå ut til at filmstjernen Michael B. Jordan har funnet kjærligheten med modellen Lori Harvey.

Mandag delte han nemlig to intime bilder av ham og Harvey, med sine 15 millioner følgere på Instagram.

Også Harvey har delt bilder av de to sammen, sammen med en hjerte-kommentar. Et hvor de står foran et juletre, og et annet hvor Jordan kysser henne på kinnet.

Bildene viser det som ser ut som et forelsket par, men hverken Jordan eller Harvey har så langt bekreftet om de faktisk er er kjærester.

MODELL: Lori Harvey er Instagram-model og datteren til komiker og TV-personlighet Steve Harvey (63) Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

Harvey er i tillegg til å være modell, influencer med 2,7 millioner følgere på Instagram. Hun er også datteren til komiker og TV-personlighet Steve Harvey (63).

Jordan er kjent fra «Black Panther»-filmen, og andre filmer som «Creed», «Fantastic Four» og «All my children». Han har også fått mye oppmerksomhet for sitt engasjement i «Black Lives Matter»-bevegelsen.

Tidligere i høst hadde Jordan en rørende hyllest til skuespillerkollegaen Chadwick Boseman fra «Black Panther», som døde kun 43 år gammel etter å ha kjempet mot tarmkreft siden 2016.