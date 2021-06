GLISET: Den nye bilen til Jan Eggum er fire uker gammel. Foto: Jan Eggum, Privat

Jan Eggum involvert i trafikkulykke på vei til konsert

På vei til konsert i Haugesund kom den folkekjære artisten inn i et uoversiktlig kryss og kolliderte med en annen bil. Ingen av de tre involverte skal ha blitt skadet.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

– Det er et sjokk i de fem minuttene etter du har kjørt på noen, men det går bra med alle tre, sier Jan Eggum over telefon til VG.

Han forklarer at han lørdag var på vei til konsert i Haugesund, da uhellet var ute.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

– Konserten er helt utsolgt! Det er riktignok bare lov med 100 plasser, humrer Eggum.

Artisten skulle ta fergen fra Halhjem til Stord, for så å kjøre videre til Haugesund. Så langt kom han imidlertid ikke.

– Det som skjedde var at jeg kom rundt en sving på hovedveien mot fergen. Det kom en bil rett ut i et uoversiktlig kryss. Det var vanskelig å se at det kom noen. Jeg prøvde å kjøre unna, men det var for sent, sier han.

KONSERT NESTE: Jan Eggum kom seg unna kollisjonen uten skader. Han gjennomfører kveldens konsert i Haugesund som planlagt. Dette bildet er tatt av ham i Oslo i 2019. Foto: Line Møller

Vest politidistrikt fikk melding om hendelsen ved Halhjem klokken 12.29. De skrev på Twitter at brannvesenet meldte om store materielle skader og at de hadde bistått med å flytte kjøretøyene ut av veien.

– Patruljen har opprettet en straffesak. Det er samtykket til et førerkortbeslag, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til VG.

Det er ikke Eggum som har fått førerkortet beslaglagt.

De to bilene traff hverandre i front, ifølge Eggum. Det var to personer i den andre bilen.

– Vi kom i prat etterpå og snakket om det, sier Eggum.

Eggum har sendt VG et bilde som viser hans hvite Porche 911 med en stor skade i høyre del av fronten. Eggum sier til VG at bilen bare er fire uker gammel.

– Jeg har jo en Porsche 911, men det er nå en sterkt skadet Porsche 911, sier han kjekt.

Han lar seg imidlertid ikke stoppe av hendelsen, og gjennomfører konserten i Haugesund som planlagt.

– Nå er det rett på lydprøve og jobb som vanlig.