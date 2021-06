Realitydeltager tiltalt for voldtekt – ble etterforsket under innspilling

En deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter tiltaltes forsvarer til VG.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og stiller seg helt uforstående til det som beskrives i tiltalen, sier hen.

Tiltalen gjelder voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig, etter én og samme handling i 2019. Fornærmet i saken var mellom 14 og 16 år da hendelsen skal ha funnet sted.

les også Realitydeltager tiltalt for vold – TV-selskap kjente ikke til saken

Ifølge berammingslistene skal saken opp i den aktuelle tingretten mot slutten av 2021. Det er satt av fire dager til rettsforhandlinger.

Ifølge forsvarer ble tiltalte avhørt som siktet før innspillingen av det aktuelle realityprogrammet fant sted.

Under innspilling hadde personen status som siktet, og var dermed under etterforskning.

VG har vært i kontakt med TV-selskapet som står bak programmet. De har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

Bistandsadvokat til den fornærmede har følgende kommentar:

– På et generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er første gang jeg ser at de som deltar i realityprogram har en fortid eller pågående kriminelle saker på seg. Det må jo gå opp for dem som caster at de må gjøre grundigere bakgrunnssjekker.

– Man skal ikke skjære alle over en kam, men det er uheldig at det er mange unge som ser på de type programmene. De ser opp til dem og begynner å følge dem, og det er jo ganske bekymringsfylt.

I starten av juni skrev VG at en deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for vold etter å ha skadet en annen person på et utested.

Den tiltale i denne saken er med i samme sesong av det samme realityprogrammet som den voldstiltalte personen.