SLUTT: Det er over for serien «KUWK» etter 14 år.

Slutt for«KUWK»: − Angrer ikke på noe

Etter 14 år med realityserien «Keeping Up with the Karadashians» er det over. Men familien har allerede varslet retur på skjermen i juni.

Av Yasmin Sfrintzeris

I 14 år har Kardashian/Jenner-familien delt sine opp- og nedturer på TV-skjermen gjennom 20 sesonger. Torsdag kveld amerikansk tid ble den aller siste episoden vist på TV i USA.

– Jeg angrer ikke på noe. Dette var, liksom, det beste halvannet tiåret i mitt liv, sier Kim Kardashian ifølge nyhetsbyrået Reuters.

TV-serien ble lansert i 2007, og er blitt vist i 90 land. Serien følger familien med Kim, Kourtney og Kholé Kardashian, Kris, Kendall og Kylie Jenner, Scott Disick, Rob Kardashian og Caitlyn Jenner.

– Jeg føler meg som verdens heldigste jente fordi jeg får jobbe med familien min hver eneste dag, sier Kardashian.

Hun gir realityserien æren for det hun har oppnådd og sier hun aldri vil ta det for gitt.

Ikke helt over

Ifølge Reuters endte siste episode med klemmer til TV-teamet, som har fulgt familien gjennom årene. Kardashian-familien gravde også ned en tidskapsel med minner fra de siste årene.

Ifølge Reuters vil familien komme tilbake på skjermen med to spesialepisoder 17. og 20. juni i USA.

Kris Jenner har beskrevet det som «et nytt kapittel» for familien.