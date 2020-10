LØP: Sivert Høyems nye låt oppfordrer til å løpe bort, men det er det ingen grunn til. Foto: Frode Fjerdingstad/Hector Grammofon

Musikkanmeldelse: Nye låter uke 44

Sivert Høyem, Ingeborg Walther og et overraskende nytt bandsamarbeid er blant låtene VG har anmeldt denne fredagen. I tillegg til en virkelig fin og en virkelig elendig julesang.

Sivert Høyem – «Run Away»

Sivert Høyem sin karriere er full av låter for filmrullekster. Dette er en sololåt som høres ut som akkurat som navnet, pakket inn som en seig, stor ballade. Produksjonen er massiv, nesten det man fremdeles ikke har funnet et bedre ord på enn «Wall of sound». Den dunkle barytonen synger lysere og mer optimistisk enn man ofte beskylder ham for. Dessverre ikke like storslagent som den først virker som. «Run Away» har uansett en lun stemning som kan skape gnister av håp i selv de trangeste pålagte hjemmekontor.

Sam Smith – «Kids Again»

Myke og vokalelastiske Sam Smith er aktuell med fullt album og en gitardrevet drøm om å reise tilbake i tid. Til det får hen blant annet bistand fra Ryan Tedder (blant annet Beyoncés «Halo») på låtskriversiden. I tillegg til folk som har jobbet med både Kygo og Post Malone. Sistnevnte er det som preger denne litt, eh, pregløse singelen mest. Faktisk tar man seg i å tenke at Post Malone hadde gjort «Kids Again» betraktelig hulkende bedre. For all del: Sam Smith synger selvsagt mye, mye bedre enn den tatoverte sentimentalisten. Men hjelpe meg så kjedelig dette er.



Simen Mitlid – «Smoke»

Denne albumaktuelle karen var mye til stede i NRK-serien «Unge Lovende». Han kan regne hjem rundt ti låter på lydsporet der. Det er en grunn til det. Mitlid lager fin og nær indiepop av den typen som formelig eier klangene og vokaleffektene sine. Selvsagt er det umulig å ikke tenke på Sufjan Stevens i samme åndedrag. Eller Stina Nordenstam. Det er likevel noe håpefullt over Mitlids introverte, nesten mumlende falsett. En atmosfærisk, nydelig sak, som altså ikke oppfordrer til nikotinbruk men røyklaget som letter etter en krangel.

Ingeborg Walther – «Ta Meg Tilbake»

Det var ikke slik vi skulle høre denne låten. Ingeborg Walther røk noe overraskende ut av en solid semifinale i Stjernekamp sist lørdag, og hadde nok forventet å få muligheten til introdusere denne låten i TV-ruten. Hennes første låt på egen hånd er en rolig Mathias Bodin-samprodusert norsk banger. Den lar hennes vokale krefter overbevise til gagns. Låten i seg selv er grei, teksten dessverre ganske platt. Tittelen kan man selvsagt tenke som en siste hilsen til Stjernekamp-juryen.

El Papi – «Vinterdepresjon»

23-åringen fra Bærum med visiret og den hemmelige identiteten jobber knallhardt i lockdown. «Vinterdepresjon» er nok et bidrag til den forenklede balladetradisjonen der man lar «meeeeg» og «deeeg» rime på hverandre. Her kan man frydes seg over tekstlinjer som «tenker på deg, om du tenker på meg» og rimet «sitter for meg selv, en novemberkveld». Han synger bedre enn tidligere, det skal han ha. Og låten er betraktelig bedre enn den håpløse «Vogue». Jeg kan likevel ikke anbefale å høre på dette om du vil unngå vinterdepresjon.

Sissel Kyrkjebø – «Christmas Time is Here»

Det er lite og ingenting i teksten «Christmas Time is Here» som egentlig samstemmer med tiden vi lever i. Nettopp derfor passer den perfekt akkurat nå. For norske forhold er den amerikanske 1965-klassikeren vel like kjent for sin tilstedeværelse i stilisten Wes Andersons «The Royal Tenenbaums», som Diana Krall sin versjon. Selv om den altså hører til Knøttenes snart seksti år gamle julefilm. Her er den gjort av julestjernen over alle julestjerner, Sissel Kyrkjebø. Hun gjør den akkurat passe genservarm, pianomyk og strykervennlig. Så vidt jeg vet er den også garantert fri for julekonsertstøtteordninger.

Carly Rae Jepsen – «It’s Not Christmas Till Somebody Cries»

Det eneste som er verre enn nye julesanger som kommer for tidlig, er nye julesanger som prøver å være morsomme. Og på ingen måte får det til. Carly Rae «Call Me Maybe» Jepsen er ekspert i enkel og spretten pop med vel så smarte og spretne tekster. Her går hun derimot på en veritabel kjempesmell. For all del, kødd gjerne med julen. «It’s Not Christmas Till Somebody Cries» fungerer hverken som poplåt, ironisk julesang eller generell humor. Denne latterlige åttitallspastisjen kunne sikkert vært med i en usmakelig nyinnspilling av Chevy Chase-klassikeren «Hjelp, det er juleferie!». Håper aldri det skjer.

Embla and the Karidotters – «Burn the City Down»

Her kommer det som på papiret virker som en usannsynlig kobling: Gitarist og trommis er fra Sløtface, bassist og vokalist stammer fra nå nedlagte Razika. Vokalisten er altså trommisen fra Razika, Embla Karidotter, som man vel må kunne si er bandet. Både i navn og vesen. Riktignok har hun cowboyhatt på bandbildet, men denne kvartetten spiller country slik Mazzy Star gjorde det. Passe døsende og skakt, altså. Legg til en slidegitar som helt klart er fra den gamle «Sleepwalk»-låten til Santo & Johnny, og tenn lys. Dette er mørk nordicana for årets mørkeste måned.

Publisert: 30.10.20 kl. 13:22