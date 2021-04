SÅRBARE: Denne uken fortalte «Paradise Hotel»-deltagerne Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) om seksuelle overgrep. Foto: Skjermdump

Norsk TV-topp om «Paradise Hotel»-saken: − Det er et mareritt vi kan kjenne på

Svenske påtalemyndigheter har åpnet etterforskning av overgrep i svensk «Paradise Hotel». NRK-redaktør Petter Wallace mener anklagene viser hvor risikofylt det er å spille inn slike realityserier.

Publisert: Nå nettopp

Denne uken fortalte «Paradise Hotel»-deltagerne Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) at de ble utsatt for overgrep i den svenske versjonen av realityprogrammet.

Nå er saken politianmeldt, Nent har fjernet hele sesongen fra sin strømmetjeneste og svenske påtalemyndigheter åpner for etterforskning av saken.

les også Anklager realitydeltager for overgrep i svenske «Paradise Hotel»

– Det er risikosport å lage denne typen TV-serier. Derfor er det viktig for TV-selskapet å vite at alle forholdsregler er tatt på forhånd, sier programredaktør for eksternt innhold i NRK, Petter Wallace.

Han mener at programmer som «Paradise Hotel» krever svært klare retningslinjer for å sikre deltagerne som er den sårbare part i slike produksjoner.

les også Kritisk til munnkurv etter påstått overgrep på «Paradise Hotel»

– I alle våre kontrakter som vi inngår med produksjonsselskapene, er det et sett av klare etiske retningslinjer. Det er retningslinjer som handler om respekt for menneskerettigheter, ingen diskriminering, ikke seksuelt påtrengende. Produksjonen skal også følge lovpålagte regler i forhold til minstelønn, et sunt og sikkert arbeidsmiljø, sier Wallace.

Han understreker at han ikke kjenner alle detaljene i «Paradise Hotel»-saken i Sverige.

– Men det som har skjedd her er nesten det verste som kunne skje. Det er et mareritt vi kan kjenne på, sier Wallace.

GRUNDIG SJEKK: Petter Wallace understreker overfor VG at når deltagerne er vanlige mennesker, er det spesielt viktig at det gjøres en grundig sjekk på hvem de er, at de kan tåle å være med et slikt opplegg som serien krever. Foto: Jørgen Braastad

Kristine Holm Marcher, som er sjef for PR for Nent i Norge og Danmark sier dette til VG torsdag:

– Gjennom hele produksjonen følger vi opp deltagerne tett og setter tydelige grenser for hva som er greit og ikke. Vi er svært opptatt av deltagernes sikkerhet, og tar dette på største alvor. Vi ser løpende på våre prosesser omkring våre produksjoner og kommer til å fortsette med det også etter hendelsene den siste tiden.

«Paradise Hotel»-deltageren Toby Johnson, som ble anklaget for overgrepene, har i ettertid beklaget det som skjedde.

– Selvfølgelig angrer jeg på alt jeg har gjort. Jeg er forferdelig lei meg og har oppført meg som en idiot. Til Annie og Jennifer vil jeg virkelig be om unnskyldning, sa han, ifølge

les også Svenske påtalemyndigheter åpner etterforskning av overgrep i svensk «Paradise Hotel»

I forrige sesong av «Paradise Hotel» i Norge, valgte produksjonen å gripe inn overfor to kvinnelige deltagere som kom med gjentatte forespørsler om sex.

Nent avviste den gang at de legger opp til kroppspress.

– Hvordan deltagerne våre forholder seg til sjekking er ikke noe produksjonen har kontroll over. Vi går ut fra at hver enkelt er klar over hvilke personlige grenser som finnes. Og i de situasjonene de tråkker over, gjør vi dem oppmerksom på det, sa Thomas Horni, pressekontakt i Nent, i fjor.

De to kvinnene endte med å beklage til et par av mennene der inne, og situasjonen løste seg.

Les kommentaren fra 2018 her: Når forsøk på overgrep blir underholdning

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, sier de har flere samtaler med realitydeltagere før de deltar i kanalens programmer.

– Vi går nøye gjennom regler med deltagerne før de flytter inn i «Love Island»-villaen. Da tar vi også opp hvor viktig det er med grensesetting og det å respektere hverandre.

– Produksjonen følger nøye med på deres liv i villaen både dag og natt. Vi påser at reglene følges og har lav terskel for å gripe inn. Vi har også ett svært bevisst forhold til alkohol og serveringen av det, sier Dahl.

– Har dere opplevd noe lignende eller å måtte si fra om upassende oppførsel på «Love Island»?

– Nei.

– Hva tenker dere om saken?

– En hendelse lik den i Sverige vil alltid være en sterk påminnelse om hvor viktig det er å være bevisst på grensesetting og respekt for hverandre, sier han.

Discovery står blant annet bak «Ex on the beach». Kommunikasjonsdirektør, Hanne McBride, i Discovery skriver dette i en e-post til VG.

– Det skal være trygt for alle involverte å være med i våre programmer, både i fjellvegger i «71 grader nord» og i festreality i tropisk klima eller fjellheim. Vi har et stort ansvar for deltagerne i våre programmer, og det gjenspeiles i alt vi gjør fra planlegging og casting, under innspilling og etter at produksjonen er ferdig og programmet går på tv eller strømmes på Discovery+.

HØY KOMPETANSE: Produksjonsselskapene vi samarbeider med har lang erfaring med å planlegge for trygge produksjoner og også høy kompetanse i håndtering av eventuelle uforutsette situasjoner under innspilling, sier kommunikasjonsdirektør, Hanne McBride, i Discovery Foto: Erik Johansen / NTB

McBride skriver videre at «denne ivaretagelsen innebærer også bistand ved høyt trykk i tradisjonelle og sosiale medier, og eventuelle andre utfordringer høy eksponering kan medføre».

– Trygghet under innspilling handler både om fysiske og psykiske påkjenninger, og vi har tydelige regler og forventninger om at disse følges. Produksjonsselskapene vi samarbeider med har lang erfaring med å planlegge for trygge produksjoner og også høy kompetanse i håndtering av eventuelle uforutsette situasjoner under innspilling, opplyser McBride.