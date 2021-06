forrige

















fullskjerm neste HUMOR I RETTEN: Per Inge Torkelsen utenfor Stavanger tingrett i 2017 i forbindelse med at Merete Hodne krevde erstatning fra Løgnaslaget som i en sketsj hadde omtalt henne som «nazifrisør». Hodne tapte saken.

Per Inge Torkelsen er død

Humoristen og forfatteren Per Inge Torkelsen er død 68 år gammel. – Norge har mistet sin modigste komiker, sier kollega og venn Rune Andersen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På vegne av familien meddeler vi det trist budskap om at Per Inge Torkelsen døde i kveld, tirsdag 22. juni, opplyser Gunnar Kvassheim og Per A, Thorbjørnsen til NTB.

Ifølge Stavanger Aftenblad døde Torkelsen på Radiumhospitalet tirsdag som følge av vedvarende alvorlige komplikasjoner etter en operasjon i høst.

Han døde med alle sine nærmeste rundt seg. Han etterlater seg kone, fire barn, to barnebarn og familie for øvrig.

SUKSESSGRUPPE: Per Inge Torkelsen og Rune Andersen under Løgnaslagets premiere på Agder Teater i Kristiansand i 2008. Foto: Nicolai Prebensen

Rune Andersen var en nær venn av Torkelsen, og er tydelig preget når han snakker med VG.

Sammen startet han og Torkelsen revygruppen «Løgnaslaget» i Stavanger på 90-tallet. De to hadde kontakt helt til det siste.

– Per Inge er en som har betydd fryktelig mye for meg. Vi hadde en fantastisk kveld hjemme hos ham i Stavanger i vinter. Det var han som huket fatt i meg for 26 år siden, og vi har spilt seks revyer sammen siden det. Han var en veldig omtenksom og varm kollega og venn, sier Andersen.

– Norge har mistet sin modigste komiker

Andersen beskriver vennen som en uredd, kontroversiell og banebrytende komiker. En som han satt pris på vurderingene til, og som han ville ha tilbakemeldinger fra når det kom til både humor og andre ting livet kunne by på.

– Norge har mistet sin modigste komiker. Ingen er i nærheten av Per Inge. Han har brutt tabuer, og snakket både makt og idrett og eldrepolitikk midt imot. Han ble til og med slått med paraply på gaten etter at han skrev «Den store, stygge eldreboka».

Men Torkildsen skrev hverken bøker eller laget sketsjer uten en bakenforliggende mening, ifølge vennen. Skulle Per Inge gjøre noe, skulle det gjøres for at publikum og lesere skulle sitte igjen med en aha-opplevelse.

– Det er vanskelig å fatte at han er borte. Mine varmeste tanker går til Anne-Mette og familien, avslutter Andersen.

Stort engasjement

I et intervju med VG i 2019 fortalte Torkelsen og kona om at de etter 39 års ekteskap fremdeles var like forelsket.

Torkelsen var opprinnelig utdannet adjunkt fra lærerskolen i Stavanger, men hadde et allsidig virke som blant annet samfunnsdebattant, foredragsholder, forfatter og bystyremedlem for Venstre i Stavanger gjennom flere perioder.

Han har jobbet som postmann, skraphandler og illusjonist, og han har vært norgesmester i trylling.

Aller mest kjent var han likevel som humorist og TV- og scenepersonlighet. På 80-tallet ble han populær som et sentralt medlem av revygruppen Løgnaslaget.

Gruppen var et resultat av studentrevyer på Lærerskolen. Sammen med Steinar Lyse, Dag Schreiner og Bjørn Aslaksen ble han og Løgnaslaget enormt populære ut over 80-tallet. De har spilt revyer i 40 år og vært en av de store suksessene i Humor-Norge.

Gjennom årene har han engasjert og provosert med spissfindige utsagn og bøker om røyking, idrett, pensjonister og kreft. Han ga ut over 20 bøker, blant annet «Den store stygge idrettsboka» som på sarkastisk vis tok for seg idrettens negative sider.

ORDFØRER I SORG: Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til VG at Torkelsen har vært en sentral del av Stavangers identitet, og at kommunestyret har mottatt beskjeden om hans bortgang med stor sorg. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Ordfører om Torkelsen: – Stavanger-dialektens ansikt utad

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), sier til VG at det er med stor sorg at de i dag har mottatt dødsbudskapet.

– Vi har mistet en klovn og alvorsmann som var en viktig del av Stavangers identitet. For mange i resten av landet var han også Stavanger-dialektens ansikt utad, sier Nordtun på vegne av hele kommunestyret.

Hun trekker frem Torkelsens innsats for byen gjennom mange år, både som komiker og som samfunnsengasjert deltager i politikken. Mellom 2007 og 2009 satt Torkelsen i bystyret i Stavanger.

– Jeg var akkurat heldig nok til å sitte i bystyret med ham. Han var en person som ikke var redd for å heve stemmen, og bruke humor for å skape engasjement for sakene sine. Som komiker var han en som aldri sparket nedover, sier ordføreren videre.

– Våre tanker går nå til hans kone, Anne Mette, ungene og resten av familien.

Torkelsen var en av stifterne av Den store Norske Humorfestivalen. Han fikk også grunnlagt Norsk Barnemuseum i 2001, et resultat av hans enorme interesse for samlinger, historie, oppvekt og lokalhistorie.