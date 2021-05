NETTFENOMEN: Charli og Dixie D'Amelio på iHeartRadio-ball i New York i desember 2019. Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

D’Amelio-søstrene får egen Snapchat-serie

Snap melder at de lager nye serier med blant andre D’Amelio-søstrene og Megan Thee Stallion.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Snap satser stort på nytt originalinnhold og kunngjorde onsdag at har sikret seg TikTok-stjernene Charli og Dixie D’Amelio og rapper Megan Thee Stallion til seriene «Charli vs. Dixie» og «Off Thee Leash With Megan Thee Stallion», blant ni nye serier for Snapchat.

Begge disse seriene produseres av Will Smith og Jada Pinkett Smiths selskap Westbrook Media, melder Variety.

«Charli vs. Dixie» er en konkurranseserie der søstrene angivelig må knive i «episke utfordringer som setter deres mot, fysikk og oppfinnsomhet på prøve». Deres kjendisvenner skal være dommere. Snap lokker med at seerne skal få se en annen side av søstrene.

les også Tiktoker krever unnskyldning etter spøk

I «Off Thee Leash With Megan Thee Stallion» skal artisten ha med seg både sine kjendisvenner og deres kjæledyr, ifølge Snap.

GRAMMY: Megan Thee Stallion opptrer på Grammy-utdelingen i Los Angeles 14. mars i år. Hun vant også flere priser. Foto: Kevin Winter / Getty Images for The Recording A

LHBTQ+-fokus

Blant de nye seriene er også «Coming Out», produsert av Chloë Grace Moretz og 44 Blue Productions. Dokuserien følger seks unge mennesker som skal prøve å komme ut av skapet for venner og familie. YouTube-vlogger Manny Mua støtter dem gjennom prosessen.

les også Charli D’Amelio: – Hadde flere panikkanfall

Fra før har Snap Original 128 serier fra 68 partnere. Selskapet opplyser at over 400 millioner mennesker så serier på Snap i fjor. Det er ifølge Snap over 90 prosent av generasjon Z i USA.

– Vi prøver hele tiden å finne historier vi tror vil treffe vårt publikum. Det i kombinasjon med talent og skapere, sier Snap Original-sjef Vanessa Guthrie.